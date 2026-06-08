Les Etats-Unis et la Russie détiennent environ 83% des stocks mondiaux d'armes nucléaires. Keystone

De plus en plus d'armes nucléaires sont déployées dans le monde

Les Etats dotés d'armes nucléaires sortent de plus en plus ces armes des stocks pour les installer sur des supports de lancement, faisant peser un risque accru sur la stabilité mondiale, avertissent lundi les chercheurs de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri).

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Selon le Sipri, les puissances nucléaires mondiales disposent d'un total estimé à 12 187 ogives, dont environ 9745 se trouvent dans des stocks en vue d'une utilisation potentielle.

Il s'agit d'une légère baisse par rapport à l'année précédente, car depuis la fin de la guerre froide, les anciennes ogives ont généralement été démantelées plus rapidement que les nouvelles n'ont été déployées, ce qui a entraîné une diminution du nombre total d'ogives.

«La nouvelle la plus inquiétante est que, même si le nombre d'armes nucléaires a diminué, le niveau des dangers et des risques nucléaires augmente», a déclaré à l'AFP Karim Haggag, directeur du Sipri.

La tendance à la baisse des stocks d'armes nucléaires devrait s'inverser dans les années à venir «car le rythme du démantèlement ralentit, tandis que le déploiement de nouvelles armes nucléaires s'accélère», estime l'institut dans un communiqué.

Augmentation du nombre d'armes nucléaires déployées

Autre tendance préoccupante, «les Etats dotés d'armes nucléaires les sortent de leurs stocks et les déploient sur des vecteurs nucléaires», a déclaré M. Haggag.

«Nous assistons donc à une augmentation du nombre d'armes nucléaires déployées» Karim Haggag

Les Etats-Unis et la Russie détiennent à eux deux environ 83% des stocks mondiaux d'armes nucléaires, avec plus de 5000 ogives chacun.

Les deux pays ont des programmes de modernisation de leurs arsenaux, chacun rencontrant cependant des difficultés.

Une ogive nucléaire américaine. Keystone

Le programme de modernisation nucléaire des Etats-Unis progresse, mais fait face «des difficultés de planification et de financement susceptibles de le retarder encore davantage et d'en augmenter considérablement le coût», écrit le Sipri.

Le programme russe a également été confronté à des essais ratés de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), tandis que les sanctions économiques et les contraintes liées à la guerre en Ukraine semblent également l'affecter.

Compétition géopolitique

Dans le même temps, la Chine développe son arsenal nucléaire plus rapidement que tout autre pays.

«L'intensification de la compétition géopolitique incite fortement la Chine à s'appuyer davantage sur les armes nucléaires» Karim Haggag

Selon le Sipri, la Chine dispose désormais de 620 ogives et, selon la manière dont elle décidera de structurer ses forces, elle pourrait posséder autant de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) que la Russie ou les Etats-Unis d'ici 2030.

Même si le pays atteignait les 1000 ogives nucléaires d'ici là, cela ne correspondrait encore qu'à un quart des stocks américains et russes, relève l'institut.

L'Inde aurait légèrement augmenté son arsenal nucléaire pour le porter à 190 ogives.

Le nombre de têtes nucléaires du Pakistan, rival de l'Inde, est resté stable à 170, mais le pays a continué d'accumuler des matières fissiles, «ce qui laisse penser que son arsenal nucléaire pourrait s'étendre au cours de la prochaine décennie».

La situation en Europe

En Europe, la France et le Royaume-Uni ont maintenu leurs arsenaux nucléaires à un niveau stable, à respectivement 290 et 225, mais le Sipri note que le stock britannique devrait augmenter à la suite d'une révision du programme en 2021.

Le président français Emmanuel Macron a également ordonné en mars une augmentation du stock français.

La Corée du Nord continue également de «poursuivre son objectif déclaré d'étendre 'de manière exponentielle' son arsenal nucléaire», selon le Sipri, qui estime que la Corée du Nord dispose d'environ 60 têtes nucléaires.

Israël – qui ne reconnaît pas posséder d'armes nucléaires – serait également en train de moderniser son arsenal, évalué à environ 90 ogives. (ats)