Trump répartit TikTok entre ses riches soutiens

Michael Dell et Larry Ellison pourraient investir dans TikTok aux Etats-Unis.
Michael Dell et Larry Ellison pourraient investir dans TikTok aux Etats-Unis.

Trump répartit TikTok entre ses riches soutiens

Des proches de Donald Trump pourraient prochainement prendre les rênes du réseau social chinois aux Etats-Unis. Le président américain aurait obtenu le feu vert de Xi Jinping en ce sens.
26.09.2025, 09:0826.09.2025, 09:08

Donald Trump a signé jeudi un décret définissant les contours de la cession des activités américaines de TikTok à plusieurs de ses riches soutiens, tandis que la maison mère de la plateforme chinoise ne conservera qu'une participation minoritaire.

Depuis le Bureau ovale, le président des Etats-Unis a assuré que la version américaine de la plateforme serait gérée par des investisseurs «très sophistiqués», à l'instar de Larry Ellison, à la tête du géant technologique Oracle, de Michael Dell, fondateur du groupe Dell, et du magnat des médias Rupert Murdoch. La société d'investissement Silver Lake Partners et le géant de la Silicon Valley Andreessen Horowitz feraient également partie de l'accord.

Rupert Murdoch arrives at the 11th Breakthrough Prize Ceremony on April 5, 2025, in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) Rupert Murdoch
Rupert MurdochKeystone

Selon le décret publié jeudi soir par la Maison Blanche, ByteDance, la maison mère de TikTok, conservera une participation de «moins de 20%».

Un réseau «100% MAGA»

Les nouveaux arrivants au capital sont tous des alliés de Donald Trump et partagent ses opinions politiques, mais le président américain a insisté sur le fait que l'application ne serait soumise à aucune orientation partisane. «Chaque groupe, chaque philosophie, chaque politique sera traité de manière très équitable», a assuré Donald Trump, concédant toutefois que s'il avait pu, il aurait rendu le réseau social «100% MAGA», référence au mouvement qu'il a créé.

President Donald Trump holds a signed executive order regarding TikTok in the Oval Office at the White House, Thursday, Sept. 25, 2025, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon) Donald Trump
Donald Trump lors de la signature du décret.Keystone

Le président a confirmé que la version américaine de TikTok serait dotée d'une copie de l'algorithme de l'application, considéré comme la clé de son succès. «Notre objectif fondamental était de maintenir le fonctionnement de TikTok, tout en veillant à protéger la confidentialité des données des Américains, conformément à la loi», a assuré jeudi le vice-président américain JD Vance.

Un accord avec Xi Jinping

Le Congrès, qui craignait de voir les autorités chinoises accéder aux données des utilisateurs américains ou modifier l'algorithme pour les influencer, a adopté en 2024 une loi contraignant TikTok à s'émanciper de ByteDance, sous peine d'interdiction. Donald Trump a plusieurs fois prolongé la date butoir afin de trouver un accord de reprise. Selon le décret publié jeudi, elle court désormais jusqu'au 23 janvier 2026.

JD Vance, ancien capital-risqueur qui a dirigé l'équipe chargée de trouver une solution pour TikTok, a déclaré que l'entité américaine serait évaluée à environ 14 milliards de dollars, tout en ajoutant que le dernier mot reviendrait aux investisseurs. Interrogé sur une validation de cet accord par les autorités chinoises, Donald Trump a assuré que le président Xi Jinping avait donné son feu vert lors d'un appel téléphonique la semaine dernière.

«J'ai beaucoup de respect pour le président Xi, et j'apprécie énormément qu'il ait approuvé l'accord, car pour le mener à bien, nous avions vraiment besoin du soutien de la Chine»
Donald Trump

Pékin est toutefois resté largement silencieux sur l'accord. Mais lors de l'appel téléphonique entre les deux présidents, Xi Jinping avait demandé à son homologue américain d'éviter les restrictions commerciales «unilatérales» et de préserver un climat «non discriminatoire» pour les entreprises chinoises, avait rapporté la chaîne d'Etat chinoise CCTV.

Xi demande à Trump d'éviter les mesures «unilatérales»

Contactés par l'AFP, ByteDance et TikTok n'ont pas répondu dans l'immédiat. (jzs/afp)

