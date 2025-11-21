assez dégagé-2°
Les touristes piégés par un faux marché de Noël à Buckingham Palace

Ce marché de Noël à Buckingham Palace est un piège

Des centaines de touristes se sont rués vers Buckingham Palace après avoir cru à un faux marché de Noël
De fausses annonces comme celles-ci ont pullulé sur les réseaux sociaux et piégé plusieurs touristes.image: instagram
Des centaines de touristes se sont rués vers Buckingham Palace après avoir cru à un faux marché de Noël, annoncé via une image générée par IA et relayée sur Instagram et TikTok. Sur place: rien, si ce n’est la déception et une simple boutique officielle, tandis que le palais tente d’éteindre la rumeur.
21.11.2025, 20:5321.11.2025, 21:03

Lorsque Brygida s'est rendue vendredi au palais de Buckingham, elle s'attendait à voir un marché de Noël traditionnel, mais cette touriste polonaise a, comme d'autres touristes, été piégée par une fausse publicité illustrée par une image générée par intelligence artificielle.

«On est venu en pensant que c'était vrai», explique cette femme de 25 ans. «Je pensais que j'avais de la chance» de pouvoir voir le premier marché de Noël organisé devant la résidence royale londonienne, «et nous avons été très tristes quand nous avons réalisé qu'il n'y avait rien».

@cassie.brown366 @Pdotz ♬ original sound - Cassie Brown

Plusieurs messages postés en ligne et qui ont circulé dans le monde entier dans plusieurs langues, dont le thaï, le portugais, l'arabe ou l'arménien, promettaient «une expérience de Noël royale inédite».

La BBC a-t-elle «tué» Lady Di? Cet auteur l'affirme

En réalité, la photo illustrant ce faux évènement était une image d'un marché de Noël – avec ses petites cabanes en bois et ses lumières festives – générée par l'IA.

«Je l'ai vue sur des reels Instagram et TikTok. Ca disait qu'il allait y avoir un marché de Noël pour la première fois au palais de Buckingham»
Emma Paxton, ingénieure de 26 ans originaire de Boston aux Etats-Unis

Lucas, un Français vivant à Londres affirme lui aussi avoir «entendu beaucoup parler» via des amis vivant à l'étranger de ce soi-disant marché. «Je viens juste de découvrir maintenant que ça vient de l'IA», dit-il.

Plusieurs internautes ont mis en ligne des vidéos pour révéler la supercherie, notamment des blogs de voyage, comme Love and London.

Cette fresque de Noël choque et se fait décrocher

L'image générée par l'IA a commencé à circuler en septembre après que le Royal Collection Trust (RCT), qui organise les visites du palais de Buckingham, a évoqué l'ouverture d'une petite boutique de Noël au palais. Le RCT a publié un message d'avertissement sur son site indiquant que cette boutique n'était «pas un marché de Noël».

«Il n'y aura pas de marché de Noël au palais de Buckingham»
Le Royal Collection Trust (RCT)

Vendredi, des affiches près du palais indiquaient la direction de cette boutique de Noël, qui vend des souvenirs tels que des chocolats et des boîtes à thé à l'effigie de la famille royale. (mbr avec afp)

