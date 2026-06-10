Bill Gates et l’affaire Epstein: «Je n'ai jamais fait de mal»
Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a démenti mercredi avoir eu connaissance du comportement criminel de Jeffrey Epstein.
Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a démenti mercredi avoir eu connaissance du comportement criminel de Jeffrey Epstein. Il était entendu à huis clos par une commission d'enquête du Congrès américain sur ses liens avec le financier new-yorkais déchu.
«Je veux l'exprimer très clairement: je n'ai jamais été témoin ou eu aucune indication qu'Epstein se livrait à une activité criminelle continue», a-t-il déclaré dans ses propos introductifs, publiés sur son site GatesNotes. «Je n'ai jamais fait de mal à quiconque», a-t-il ajouté. (sda/ats/afp)
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