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Canada: Carney a envisagé le scénario d'une annexion américaine

Canada Prime Minister Mark Carney speaks during a media availability on the sidelines of the the United Nations General Assembly (UNGA) at the UN headquarters on Tuesday, Sept. 22, 2026. (Justin Tang/ ...
Mark Carney, premier ministre du CanadaKeystone

Carney et le scénario «extrême» d'une annexion américaine

En pleine guerre commerciale, le premier ministre canadien a considéré la possibilité d'une action militaire de la part de son voisin.
24.09.2026, 16:4424.09.2026, 16:44

Le premier ministre canadien, Mark Carney, a envisagé le «risque extrême» d'une action militaire des Etats-Unis, selon un entretien publié mercredi soir par le New York Times. Donald Trump a répété à plusieurs reprises vouloir faire du Canada le 51e Etat.

Interrogé au sujet de ces menaces, l'ancien banquier central a suggéré, selon le quotidien, qu'il avait examiné avec attention la possibilité d'une action militaire états-unienne, mais a refusé de donner des détails sur ce que cela avait impliqué pour le Canada.

Guerre commerciale avec le Canada: Trump en rajoute une couche
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«Je pense que, dans ce genre de fonctions, vous avez une responsabilité d'examiner les risques extrêmes», a-t-il déclaré au quotidien. «C'est juste de la gestion de risque. Ce n'est pas un scénario de base, mais il aurait été irresponsable» de ne pas le faire, a-t-il ajouté, sans donner plus de précisions.

Le conflit commercial entre le Canada et les Etats-Unis, qui se rendent coup pour coup, a atteint un niveau sans précédent depuis la rupture le 21 août par le Canada des négociations avec la Maison-Blanche, accusée par Carney d'avoir voulu imposer à Ottawa un accord «injuste». (jzs/ats)

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