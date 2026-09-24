Mark Carney, premier ministre du Canada Keystone

Carney et le scénario «extrême» d'une annexion américaine

En pleine guerre commerciale, le premier ministre canadien a considéré la possibilité d'une action militaire de la part de son voisin.

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Le premier ministre canadien, Mark Carney, a envisagé le «risque extrême» d'une action militaire des Etats-Unis, selon un entretien publié mercredi soir par le New York Times. Donald Trump a répété à plusieurs reprises vouloir faire du Canada le 51e Etat.

Interrogé au sujet de ces menaces, l'ancien banquier central a suggéré, selon le quotidien, qu'il avait examiné avec attention la possibilité d'une action militaire états-unienne, mais a refusé de donner des détails sur ce que cela avait impliqué pour le Canada.

«Je pense que, dans ce genre de fonctions, vous avez une responsabilité d'examiner les risques extrêmes», a-t-il déclaré au quotidien. «C'est juste de la gestion de risque. Ce n'est pas un scénario de base, mais il aurait été irresponsable» de ne pas le faire, a-t-il ajouté, sans donner plus de précisions.

Le conflit commercial entre le Canada et les Etats-Unis, qui se rendent coup pour coup, a atteint un niveau sans précédent depuis la rupture le 21 août par le Canada des négociations avec la Maison-Blanche, accusée par Carney d'avoir voulu imposer à Ottawa un accord «injuste». (jzs/ats)