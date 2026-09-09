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Guerre commerciale avec le Canada: Trump en rajoute une couche

epa13222700 US President Donald J Trump makes remarks at a Steel Across America Event on the Ellipse in Washington, DC, USA, 08 September 2026. EPA/ANNABELLE GORDON / POOL
Keystone

Guerre commerciale avec le Canada: Trump en rajoute une couche

Les Etats-Unis ont interdit d'importer certains produits canadiens et relevé les droits de douane sur d'autres marchandises. La veille, les surtaxes décidées par Ottawa étaient entrées en vigueur.
09.09.2026, 06:5709.09.2026, 06:57

La Maison Blanche a surenchéri mardi soir dans son conflit commercial avec le Canada. Elle a interdit d'importer certains produits canadiens, notamment des alcools, et a relevé les droits de douane sur d'autres marchandises.

Une série de produits, allant des matelas aux bateaux à moteur en passant par les voiturettes de golf, sera frappée par une surtaxe de 50% à compter du 15 septembre, selon un décret présidentiel.

Les surtaxes canadiennes visant les Etats-Unis sont entrées en vigueur
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L'interdiction d'importer, visant toutes sortes de boissons alcoolisées mais aussi un produit laitier comme le lactosérum, entrera quant à elle en vigueur le 29 septembre, selon d'autres décrets publiés en même temps. L'un des annexes relève que certains produits canadiens ne seront à l'inverse plus surtaxés à hauteur de 50%. Leur liste est nettement plus courte: le papier toilette en fait partie.

Cette riposte intervient alors qu'Ottawa vient d'imposer de nouveaux droits de douane sur des produits américains, en réponse aux surtaxes mises en place par Washington depuis le 22 août. Un responsable gouvernemental américain a affirmé mardi devant des journalistes que les Canadiens avaient été prévenus que leur réaction allait envenimer les choses.

Boycott massif des produits américains

Pour justifier l'interdiction d'importer des boissons alcoolisées en provenance du Canada, le président Donald Trump met en avant le boycott, selon lui «discriminatoire», visant les alcools américains au Canada.

Depuis le début de son offensive douanière l'an dernier, les Canadiens ont lancé un mouvement de boycott massif des produits américains: les vins et les alcools américains ont disparu des étals dans la plupart des provinces, qui ont le monopole de leur vente.

«Nous avons été attaqués»: le Canada riposte face à Trump
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Un peu plus tôt dans la journée, Donald Trump avait juré de priver les entreprises canadiennes d'accès à un programme de commandes publiques aux Etats-Unis. «Je donne pour instruction (...) de prendre toutes les mesures nécessaires pour RETIRER les produits d'origine canadienne» d'un programme de contrats pluriannuels entre des fournisseurs privés et des acheteurs du secteur public, a-t-il lancé sur sa plateforme Truth Social.

Cette mesure, si elle est mise en oeuvre, pourrait pénaliser des exportations canadiennes jusqu'ici épargnées par les surtaxes, a estimé auprès de l'AFP Ryan Majerus, juriste spécialisé dans le droit commercial. (ats)

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