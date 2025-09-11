Charlie Kirk était une voix majeure de la jeunesse pro-Trump aux Etats-Unis. Image: www.imago-images.de

Ce que l'on sait de l'assassinat de Charlie Kirk

L'influenceur américain, porte-drapeau de la jeunesse pro-Trump, a été tué par balle lors d'une réunion publique sur un campus de l'Utah. On fait le point sur le déroulé des événements.

Elodie SOINARD, washington/afp

Plus de «International»

Charlie Kirk, influenceur conservateur et visage de la jeunesse pro-Trump, a été tué par balle en pleine réunion publique sur le campus d'une université dans l'Utah (ouest) mercredi. Voici le point sur ce que l'on sait.

Sur un campus universitaire

A la tête du principal mouvement de jeunes conservateurs aux Etats-Unis qu'il a cofondé en 2012 à l'âge de 18 ans, Charlie Kirk s'exprime à la mi-journée sur le campus de l'université de la vallée de l'Utah, à Orem, à une soixantaine de kilomètres au sud de Salt Lake City, dans l'ouest des Etats-Unis. Simple t-shirt blanc barré du mot «Freedom» («Liberté»), pantalon foncé, assis sur une chaise sous une tente blanche aux couleurs bleu et rouge de son «American comeback tour», il répond aux questions d'un public fourni, rassemblé en extérieur.

Charlie Kirk avant sa mort Keystone

Sa réunion publique du jour, la première d'une quinzaine de dates programmées à travers le pays jusqu'à fin octobre, est organisée sous le slogan «Prove me wrong» («Démontrez-moi que j'ai tort»). «Il y avait beaucoup de monde. Il est arrivé, il lançait des casquettes, il chauffait la foule», raconte l'ancien parlementaire républicain Jason Chaffetz, présent sur place, à Fox News.

Une détonation, puis des cris

La détonation d'un tir par arme à feu retentit au moment précis où Charlie Kirk est interrogé sur les tueries de masse, selon des témoins. Le militant de 31 ans s'effondre sur son côté gauche, touché par une balle. Du sang jaillit de son cou, montre une vidéo prise à proche distance.

Des cris de panique résonnent dans le public. Grièvement blessé, le podcasteur trentenaire est évacué des lieux par ses gardes du corps, sur un brancard poussé de façon précipitée.

«Dès que le tir a retenti, tout le monde s'est jeté à terre et s'est mis à courir dans tous les sens en criant et en hurlant», relate Jason Chaffetz.

Les recherches se poursuivent

Aucun suspect n'a officiellement été arrêté. Deux hommes ont été brièvement détenus puis relâchés afin d'être interrogés par les autorités, tandis que les recherches se poursuivent.

Un homme, George Zinn, a été inculpé pour obstruction à l'enquête. Selon les autorités, aucun des deux hommes n'a «actuellement de lien avec le tir».

La police cherche toujours le tireur. Keystone

On a tiré «depuis un bâtiment situé à environ 180 mètres» de Charlie Kirk, détaille l'université. «Le tir venait du campus, potentiellement d'un toit», et le tireur portait des vêtements sombres, précisent plus tard les autorités locales.

Trump annonce la mort, condamnations unanimes

La mort de Charlie Kirk est annoncée en fin d'après-midi par Donald Trump lui-même.

«Le grand et même légendaire Charlie Kirk est mort» Donald Trump

De l'autre côté de l'échiquier politique, Kamala Harris, candidate malheureuse à la présidentielle américaine de 2024, condamne l'attaque en affirmant que l«a violence politique n'a pas sa place en Amérique», à l'unisson d'autres figures démocrates et de la gauche: Joe Biden, Barack Obama, Bernie Sanders ou encore le gouverneur de Californie Gavin Newsom.