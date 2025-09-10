Charlie Kirk a été touché par une balle qui s'est logée dans le cou. Keystone

Ce puissant influenceur conservateur a été tué par balle

Charlie Kirk, grand partisan de Donald Trump, a été ciblé lors d'un meeting public. Donald Trump a confirmé sa mort peu après.

L'influenceur conservateur Charlie Kirk, voix majeure de la jeunesse pro-Trump aux Etats-Unis, a été tué par balle mercredi lors d'une réunion publique.

Le président Trump a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux que Charlie Kirk était décédé après avoir reçu une balle dans le cou lors d'un événement dans l'Utah.

Le président a écrit sur Truth Social:

«Le grand, et même légendaire, Charlie Kirk est mort»

Le trentenaire organisait un événement sur le campus de la Utah Valley University, dans l'ouest du pays, lorsqu'il a été pris pour cible, selon CNN et Fox News.

Des vidéos montrent Charlie Kirk s'effondrer sur sa chaise et des cris de panique se faisant entendre dans le public. Des images qui tournent sur X sont d'une extrême violence.

Christine Nelson, de la police de l'université, a simplement confirmé que «des coups de feu avaient été entendus», ajoutant: «Nous avons demandé aux gens de se mettre à l'abri».

Une alerte envoyée aux étudiants leur a annoncé qu'une personne avait été arrêtée, selon le média local Deseret News.

Avant d'en savoir plus, Donald Trump écrivait sur son réseau Truth Social:

«Nous devons tous prier pour Charlie Kirk, un type formidable»

«Que DIEU LE BENISSE», a-t-il ajouté, tandis le vice-président JD Vance et plusieurs ministres ont publié des messages de même teneur.

Selon les informations du New York Times, les responsables de la Utah Valley University ont confirmé qu'aucune arrestation n'avait été effectuée. «Aucun suspect n'est en garde à vue, l'enquête est en cours», a déclaré Ellen Treanor, porte-parole de l'établissement.

Harris, Newsom et Sander réagissent

«La violence politique n'a pas de place en Amérique», a estimé l'ancienne vice-présidente Kamala Harris, rejointe en ce sens par de nombreuses autres figures du Parti démocrate, du gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, au sénateur Bernie Sanders.

L'ancien parlementaire de l'Utah Jason Chaffetz, qui était sur place, a expliqué à Fox News que Charlie Kirk répondait à des questions du public quand il a été touché mortellement au cou.

L'homme politique, visiblement secoué, a raconté:

«La première question était sur la religion. Il a parlé pendant environ 15-20 minutes. La deuxième question, de manière intéressante, portait sur les tireurs transgenres, les tireurs qui font de multiples victimes, et pendant sa réponse, le tir a éclaté.»

Il a ajouté:

«A ce moment-là, je regardais Charlie, je ne peux pas dire que j'ai vu du sang, que je l'ai vu se faire tirer dessus mais dès que le tir a eu lieu, il est tombé en arrière.»

«Plein de gens ont commencé à crier, et tout le monde a commencé à courir», a-t-il continué.

Originaire de la banlieue de Chicago, Charlie Kirk a abandonné ses études pour se dévouer au militantisme.

Il est à la tête d'un mouvement de jeunesse: Turning Point USA. Cofondée en 2012 par l'influenceur, alors âgé de 18 ans, cette association est devenue en une décennie le plus gros groupe de jeunes conservateurs aux Etats-Unis.

Elle comprend une armée de militants enthousiastes, dont certains avaient été envoyés en bus à Washington à la manifestation du 6 janvier 2021 qui avait débouché sur l'invasion du Capitole.

Son influence - 6,9 millions d'abonnés sur Instagram et 3,8 millions sur YouTube - a largement servi Donald Trump pour séduire les jeunes hommes américains en promouvant une conception ultra-traditionnelle de la famille. (ats/afp/svp)