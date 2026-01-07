Cette image (authentique) montre Nicolas Maduro et son épouse en route pour le tribunal à New York. Image: EPA

Attention à ces fausses images de la capture de Maduro

IA, images détournées, postdatées: une vague de désinformation a déferlé sur les réseaux sociaux autour de la capture de Maduro. Des experts mettent en garde.

Anuj CHOPRA, washington/afp

De fausses images crées par l'IA aux vieilles photos recyclées, un flot de désinformation entoure la récente capture du président vénézuélien déchu Nicolas Maduro par les Etats-Unis. Ces visuels, vus des millions de fois en ligne, sont un nouvel exemple de l'extrême viralité dont peuvent profiter les contenus trompeurs, parfois même en faisant de l'ombre aux vrais.

Peu après l'enlèvement de Nicolas Maduro samedi à Caracas, lors d'une opération éclair de Washington, une quantité de publications affirmaient partager la première image de lui sur le sol des Etats-Unis, aux mains des forces américaines. Mais cette prétendue photo, qui laissait voir un Maduro plus jeune, avait été générée par l'IA: l'outil Gemini de Google y a détecté un filigrane caractéristique de ce type de contenus.

Cette image est une fausse. Image: X

Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs ont diffusé un autre visuel censé montrer un soldat américain posant au côté de Nicolas Maduro, qui portait apparemment un sac sur la tête. Cependant, il s'agissait d'une photo de la capture de l'ancien dirigeant irakien Saddam Hussein par les Etats-Unis en 2003, selon des articles de l'époque.

Cette photo ne montre pas Nicolas Maduro. Image: X

L'agence de surveillance de la désinformation NewsGuard a dit avoir identifié sept images et vidéos fabriquées de toutes pièces ou présentées faussement en lien avec l'opération américaine au Venezuela. Ces contenus ont totalisé plus de 14 millions de vues en moins de deux jours sur X.

Des visuels «proches de la réalité»

De tels chiffres mettent en lumière la manière dont une combinaison de créations IA produites en masse et d'images détournées peut contribuer à brouiller la frontière entre fiction et réalité à grande échelle. «Même si beaucoup de ces visuels ne distordent pas radicalement les faits sur le terrain, l'utilisation de l'IA et de vidéos spectaculaires sorties de leur contexte représente une autre tactique dans l'arsenal du désinformateur», note Chiara Vercellone, analyste de NewsGuard.

Selon l'experte, il s'agit d'une fraude «plus difficile à révéler pour les fact-checkeurs parce que les visuels sont souvent proches de la réalité». Le président américain Donald Trump a lui-même nourri la désinformation autour de cette capture, en partageant sur sa plateforme Truth Social une vidéo censée montrer des Vénézuéliens en sous-vêtements en train de célébrer la chute de Maduro dans les rues.

Cette vidéo, publiée d'abord sur TikTok le mois dernier, laissait en fait voir des étudiants lors de la «course en sous-vêtements de UCLA», une tradition de cette université de Los Angeles. Et les faits ne sont pas concurrencés que par les images authentiques mais détournées. Des contenus fictifs humoristiques, également générés par l'IA, ont eux aussi inondé les plateformes, noyant encore plus les informations véridiques.

Sur les réseaux sociaux, on peut tantôt voir Donald Trump et Nicolas Maduro se déhancher ensemble dans le Bureau ovale, tantôt le Vénézuélien habillé de l'uniforme orange des détenus américains aux côtés d'autres prisonniers. Nicolas Maduro, emmené de force aux Etats-Unis pour y répondre de plusieurs accusations, a plaidé non coupable lundi devant un tribunal de New York pour trafic de drogue et «narcoterrorisme».

Trump et Maduro n'ont pas dansé ensemble.

La vice-présidente Delcy Rodriguez a été nommée à la tête de l'Etat par intérim, et a affirmé qu'«aucun agent extérieur ne gouvern(ait) le Venezuela». Plus tôt, Donald Trump avait affirmé que Washington était «aux commandes» dans le pays.