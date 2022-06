Ces stars réagissent à la révocation du droit à l'avortement par la Cour suprême

Nombreuses sont les célébrités qui se sont exprimées suite à la révocation du droit à l'avortement aux Etats-Unis. Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Taylor Swift ou encore Harry Styles, tous se sont dits attristés ou en colère.

C'est au tour des stars de réagir à la révocation du droit à l'avortement par la Cour suprême américaine. Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Mariah Carey ou encore Taylor Swift, toutes ont partagé leur opinion, à leur manière comme l'explique Le Parisien lundi.

Olivia Rodrigo

C'est sur la scène du festival Glastonbury (Angleterre), samedi, que la jeune chanteuse américaine s'est exprimée. «Cette chanson est dédicacée aux juges Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett et Brett Kavanaugh. On vous déteste», a-t-elle lancé, avant d'accueillir la chanteuse Lily Allen pour interpréter son célèbre tube Fuck You.

Voici la vidéo 👇 Vidéo: watson

Avec ce morceau, Lilly Allen critiquait, déjà à l'époque, certains politiciens britanniques conservateurs. «Je suis terrifiée. Tant de femmes et de jeunes filles vont mourir à cause de cela», a conclu Olivia Rodrigo.

Billie Eilish

Toujours sur la scène de Glastonbury, l'une des plus grosses pop stars de cette génération, Billie Eilish, a brièvement partagé son opinion.

«Aujourd’hui est un très très sombre jour pour les femmes aux Etats-Unis. Je vais seulement dire ça car je ne peux pas supporter d’y penser plus longtemps» Billie Eilish

Taylor Swift

C'est sur Twitter que Taylor Swift s'est insurgé de la décision de la Cour suprême. Ceci en reprenant un communiqué publié par Michelle Obama.

La chanteuse s'est dite «terrifiée à l'idée que nous en soyons là - qu'après tant de décennies de lutte pour le droit des femmes à leur propre corps, la décision d'aujourd'hui nous en prive».

Michelle Obama

L'ancienne Première dame des Etats-Unis a le «cœur brisé» de voir que ce combat, qui appartenait aux générations passées, «est à nouveau sur la table». Michelle Obama craint de voir les jeunes filles et femmes risquer leur vie lors d'un avortement rendu illégal par la Cour suprême.

Mariah Carey

«C'est inimaginable de devoir essayer d'expliquer à ma fille de 11 ans pourquoi nous vivons dans un monde où les droits des femmes se désintègrent sous nos yeux» a écrit la chanteuse sur Twitter.

Des femmes, mais pas uniquement

Billie Joe Armstrong, chanteur du groupe Green Day, a aussi annoncé son intention de renoncer à la nationalité américaine, «il y a trop de conneries dans le monde pour retourner dans ce putain de pays misérable», a-t-il dit sur la scène du London Stadium.

Le chanteur britannique Harry Styles, actuellement en tournée mondiale, a lui aussi pris le temps de s'exprimer sur Twitter.

«Je suis absolument dévasté pour le peuple américain aujourd'hui. Prenez soin de vos amis.Veillez les uns sur les autres. Nous sommes tous dans le même bateau, et le combat ne fait que commencer. Un jour vraiment sombre pour l'Amérique.»

(sia)