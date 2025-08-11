beau temps29°
DE | FR
burger
International
France

Des méduses bloquent la centrale nucléaire de Gravelines

Des méduses bloquent la plus grande centrale nucléaire d'Europe occidentale

Lundi, quatre réacteurs de la centrale de Gravelines, en France, ont été arrêtés à cause d’une invasion imprévue de méduses dans les stations de pompage.
11.08.2025, 16:2111.08.2025, 16:21
Plus de «International»

Quatre unités de la plus grande centrale nucléaire d'Europe occidentale, située dans le nord de la France, sont à l'arrêt lundi en raison de la «présence massive et non prévisible de méduses», dans les stations de pompage de l'eau servant au refroidissement des réacteurs, a annoncé la compagnie d'électricité EDF.

Ces arrêts automatiques «n'ont pas eu de conséquence sur la sûreté des installations, la sécurité du personnel ou sur l'environnement», assure EDF sur son site. Il explique:

«Ces arrêts sont consécutifs à la présence massive et non prévisible de méduses dans les tambours filtrants des stations de pompage, situés en partie non nucléaire des installations»

La centrale de Gravelines est ainsi provisoirement complètement à l'arrêt, car ses deux autres unités de production sont actuellement en maintenance.

(FILES) This photograph shows the Gravelines nuclear power plant in Gravelines, northern France, on July 29, 2025. Four units at the Gravelines nuclear power plant (Nord) were shut down on August 11, ...
Gravelines est la plus grande centrale nucléaire d'Europe occidentaleImage: AFP

Selon EDF, trois unités de production se sont arrêtées automatiquement dimanche entre 23h et minuit, «conformément aux dispositifs de sûreté et de protection», et une autre unité «s'est arrêtée automatiquement à son tour» lundi à 6h20. EDF assure:

«Les équipes de la centrale sont mobilisées et procèdent actuellement aux diagnostics et interventions nécessaires pour pouvoir redémarrer les unités de production en toute sûreté»

Pas de risque de pénurie

Située au bord de la mer du Nord, Gravelines est la plus grande centrale nucléaire d'Europe occidentale par son nombre de réacteurs et sa capacité de production (6 réacteurs à eau pressurisée de 900 mégawatts chacun).

La centrale doit par ailleurs accueillir deux réacteurs de nouvelle génération (EPR2) de 1600 MW chacun à l'horizon 2040.

Traitée de «poule» par un UDC, Doris Leuthard lance un ultimatum

Selon une porte-parole de l'opérateur interrogée par l'AFP, le redémarrage est pour l'instant prévu pour jeudi. «Il n'y a pas de risque de pénurie» pour le réseau électrique à cause de cet incident, a assuré cette porte-parole, car d'autres centrales nucléaires et d'autres sources d'énergie fonctionnent en ce moment, comme le solaire.

Des cas similaires

Des réacteurs nucléaires paralysés à cause d'une invasion de méduses, c'est «assez rare», mais EDF a déjà connu ça «dans les années 1990», toujours selon la porte-parole du groupe interrogée par l'AFP.

Des cas similaires se sont déjà produits, notamment dans les années 2010, aux Etats-Unis, en EDcosse, en Suède ou encore au Japon.

La prolifération de ces animaux marins gélatineux et urticants est due à plusieurs facteurs, dont le réchauffement des océans avec celui du climat, mais aussi la surpêche, qui élimine certains de leurs prédateurs directs comme le thon. (jah/ats)

L'actu internationale jour et nuit

On a visité le «Bouclier de l'Est» censé stopper Poutine
de Malte Bollmeier
«Honteux»: une nageuse déclenche une polémique avec sa pizza
Menacé par le surtourisme, le «plus vieux quartier d'Europe» se rebiffe
de Marina RAFENBERG, Athènes
Trump mise sur une vieille recette pour garder le pouvoir
de Robin LEGRAND, Washington
Comment Israël a rasé Gaza
de Carlo Natter
4
Thèmes
Ce qui vous attend au cinéma en août
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Ce canton n'a que 3 semaines de vacances scolaires en été
2
Voici comment la Suisse pourrait faire mal aux Etats-Unis
3
«39%, c'est impossible!» Ce patron romand s'inquiète pour le futur
L'aéroport de Mexico paralysé par la pluie
L'aéroport international Benito Juarez a dû suspendre ses opérations en raison de la météo. Avec 45,4 millions de passagers en 2024, il est l'un des plus fréquentés d'Amérique latine.
L'aéroport international Benito Juarez de Mexico a annoncé dimanche la suspension des opérations de ses terminaux aériens, en raison des fortes pluies. Les précipitations ont entraîné également des inondations sur d'importantes voies de circulation de la capitale mexicaine.
L’article