Ces dirigeants veulent aider le Venezuela après le double séisme

Amérique latine, Etats-Unis, Chine: de nombreux pays ont tenu à témoigner leur soutien après la catastrophe qui a frappé le Venezuela. Beaucoup proposent même d'intervenir sur place. On fait le point.

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Qu'ils soient« pays frères» ou pas: la plupart des pays d'Amérique latine ont proposé leur aide au Venezuela après les deux puissants séismes qui ont fait au moins 32 morts et les Etats-Unis ont annoncé le déploiement d'équipes de secouristes.

Voici les premiers messages de soutien:

États-Unis

«Les deux séismes majeurs qui viennent de frapper le formidable peuple vénézuélien sont tous deux d'une ampleur considérable et ont fait un nombre effroyable de morts», a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. «Les Etats-Unis sont prêts, disposés et capables d'apporter leur aide!», a-t-il poursuivi, ajoutant:

«Nous serons aux côtés de nos nouveaux et formidables amis» Donald Trump

«Le département d'Etat va déployer immédiatement des équipes de secouristes, des moyens médicaux et une assistance humanitaire au Venezuela», a enchaîné sur X son secrétaire d'Etat Marco Rubio, ajoutant que «l'Amérique se tient aux côtés du peuple vénézuélien dans ces moments difficiles».

Mexique

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a indiqué sur X avoir «demandé que l'aide nécessaire se prépare». «Pour l'instant, on nous a demandé de l'aide pour du personnel spécialisé dans le sauvetage et des soignants. Le Mexique est et restera toujours solidaire», a-t-elle ajouté.

Claudia Sheinbaum Keystone

Cuba

Le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodríguez a adressé ses «sincères condoléances» et exprimé sa «solidarité au gouvernement et au peuple frère de la République bolivarienne du Venezuela, pour les pertes humaines et les dégâts causés par le séisme».

«Les professionnels de santé cubains présents sur place sont pleinement mobilisés et fournissent des soins médicaux à la population touchée», a-t-il ajouté.

Brésil

Le président du Brésil, qui partage une frontière avec le Venezuela, a fait part de sa« grande inquiétude et consternation». Luiz Inacio Lula da Silva a assuré de sa «détermination à soutenir le gouvernement de la présidente par intérim Delcy Rodríguez dans la reconstruction des zones touchées de ce pays frère, dont le peuple a fait preuve d'une grande résilience face à l'adversité».

Equateur et République dominicaine

Le président équatorien Daniel Noboa a déclaré avoir «ordonné l'envoi immédiat d'une aide humanitaire». «L'Équateur réagira avec la rapidité et l'engagement que ce moment exige car, malgré les énormes différences, l'humanité doit toujours guider l'action d'un dirigeant», a ajouté le dirigeant pro-Trump.

Daniel Noboa Keystone

Jeudi, «dès les premières heures de la journée, des équipes spécialisées dans la recherche, le sauvetage et les secours d’urgence de nos forces armées partiront pour le Venezuela afin de soutenir les efforts déployés par les autorités vénézuéliennes», a annoncé le président de la République dominicaine Luis Abinader.

«Nos pensées vont aux familles des victimes, aux blessés et à tout le peuple vénézuélien en ces moments si difficiles», a-t-il affirmé.

Chine

«La Chine est disposée à apporter toute l'aide possible, de manière appropriée et en fonction des besoins de la partie vénézuélienne», a dit un porte-parole des Affaires étrangères, Guo Jiakun.

Pékin n'a pas été informée de victimes dans la communauté chinoise, a-t-il dit lors d'un point presse régulier.

Inde

L'Inde a exprimé sa compassion pour «les ravages causés par les violents tremblements de terre» au Venezuela et également proposé son aide. «Nous prions pour le prompt rétablissement des blessés et nous tenons aux côtés de tous ceux qui ont été touchés... L'Inde est prête à fournir toute l'aide possible», a déclaré le premier ministre Narendra Modi dans un communiqué.

Narendra Modi Keystone

France

«Toute notre solidarité avec le peuple vénézuélien après les violents séismes qui ont frappé le pays. Nos pensées vont aux victimes, à leurs proches et à toutes les équipes de secours mobilisées», a réagi sur X Eléonore Caroit, ministre déléguée auprès du ministre français des Affaires étrangères.

Espagne et Italie

L'Espagne a rapidement exprimé son «soutien au peuple vénézuélien après les dévastateurs séismes de cette nuit», par la voix de son premier ministre Pedro Sanchez, et assuré de sa «pleine disponibilité pour envoyer toute l'aide d’urgence nécessaire».

En Italie, la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni a indiqué suivre avec appréhension les conséquences du séisme, et le ministère des Affaires étrangères a précisé que l'Italie était «prête à apporter son aide» et allait «demander à l'Union européenne d'activer le mécanisme de protection civile qui coordonne et finance les interventions d'urgence dans de telles situations».

Argentine

L'Argentine du président Javier Milei a aussi fait savoir qu'elle suivait de près la situation et était «prête à apporter toute l'aide humanitaire qui pourrait être nécessaire, en coordination avec les organismes internationaux compétents».

«Au-delà des divergences qui peuvent exister entre nos gouvernements, le président Javier Milei est solidaire du peuple vénézuélien», a ajouté la présidence dans un communiqué.

Salvador

Le président Nayib Bukele a indiqué sur X que le Salvador avait proposé son aide au gouvernement vénézuélien: «300 sauveteurs et ambulanciers, ainsi que 50 tonnes de matériel, de médicaments et de produits de première nécessité, sont prêts à partir pour Caracas», a-t-il dit.

Uruguay et Chili

Le président uruguayen Yamandu Orsi a également adressé un message de «solidarité avec les autorités et le peuple vénézuéliens» et exprimé «sa volonté d'aider à tout ce que le gouvernement vénézuélien jugera nécessaire», sur X.

Yamandu Orsi Keystone

De même, le Chili du conservateur José Antonio Kast a dit sa «solidarité envers le gouvernement et le peuple vénézuéliens», déplorant «cette tragédie» et se disant «prêt à fournir une aide humanitaire et des secours si besoin».

Costa Rica

«Le Costa Rica embrasse de tout cœur le peuple vénézuélien en ces heures de douleur après le tremblement de terre qui a secoué son pays. Notre solidarité va à chaque famille touchée et à ceux qui œuvrent aujourd'hui pour sauver des vies et redonner espoir. Vous n’êtes pas seuls», a déclaré la présidence dans un communiqué. (jzs/afp)