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Des hommes arrêtés près d’une base de l’US Air Force au Royaume-Uni

epa12875416 A US Air Force Lockheed C-130 Hercules lands at the RAF Fairford airbase in Gloucestershire, Britain, 08 April 2026. The US and Iran agreed to a two-week conditional ceasefire with the con ...
Un C-130 de l’US Air Force atterrit à la base de Fairford, près de Whelford, où la police a déclaré un «incident majeur».Keystone

Des hommes arrêtés près d’une base de l’US Air Force au Royaume-Uni

La police a déclaré un «incident majeur» et évacué des habitations à Whelford. Plusieurs hommes sont soupçonnés d’infractions à la législation sur les explosifs.
27.09.2026, 11:2627.09.2026, 11:26

La police britannique a déclaré dimanche un «incident majeur» et évacué des habitations à proximité d'une base militaire de l'ouest de l'Angleterre utilisée par l'armée de l'air américaine. Plusieurs hommes ont été arrêtés, soupçonnés d'infractions à la législation sur les explosifs.

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Des experts militaires en déminage «examinent actuellement plusieurs véhicules», a indiqué la police du Gloucestershire dans un communiqué.

«Un certain nombre de propriétés sont actuellement en cours d'évacuation dans le secteur de Whelford à la suite de la déclaration d'un incident majeur», a-t-elle précisé, ajoutant que plusieurs hommes avaient été arrêtés «suspectés d'infractions à la législation sur les explosifs».

Le village de Whelford est à proximité immédiate de la base de la Royal Air Force (RAF) de Fairford, également utilisée par l'United States Air Force. (tib/ats)

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