Au Etats-unis, une collégienne ouvre le feu et fait trois blessés

Les américains font moins d'enfants, malgré la pandémie

Un démenti pour ceux qui pensaient que la pandémie allait provoquer une augmentation de la natalité.

Les Etats-Unis n'ont pas échappé l'année dernière à une baisse de la natalité , accélérée même par la crise sanitaire. Et ce, pour la sixième année d'affilée. Au début de la pandémie de covid-19, on pensait que les changements sociaux attendus pourraient conduire à une augmentation des naissances, écrit le New York Times. On aurait pu penser que les confinements, notamment, auraient favorisé un accroissement de la natalité...

«Or ces changements ont eu l'effet inverse : le nombre de naissances a …