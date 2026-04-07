Le cas Luigi Mangione ferait réfléchir à deux fois les différents PDG américains concernant le traitement de leurs employés. Image: Keystone / montage watson

Le boss de Five Guys a trouvé comment éviter de se faire abattre

Jerry Murrell, fondateur et PDG de la chaîne de burgers Five Guys, a accordé 1,5 million de dollars de bonus à ses employés. Un élan de générosité lié à l'affaire Luigi Mangione.

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Dans une interview accordée le 25 mars au magazine Fortune, Murrell revient sur une promotion catastrophique lancée pour le 40ᵉ anniversaire de la chaîne: submergés par l'afflux de clients, ses restaurants ont rapidement été dépassés. Face au chaos logistique, le patron a choisi de présenter ses excuses publiquement et de récompenser ses équipes par un bonus financier. Jusque-là, rien d'extraordinaire.

Ce qui retient l'attention, c'est la référence — certes humoristique, mais révélatrice — qu'il fait à l'assassinat de Brian Thompson, PDG d'UnitedHealthcare, abattu en décembre 2024 devant un hôtel de Manhattan par Luigi Mangione. Il a déclaré:

«Je ne voulais pas que quelqu'un me tire dans le dos»

Ajoutant dans la foulée, qu'il avait même renoncé à offrir un manteau de fourrure à sa femme pour financer le bonus. Une boutade, certes, mais qui illustre à quel point l'affaire Mangione a changé la manière dont certains dirigeants perçoivent — et communiquent sur — leurs décisions d'entreprise. 1,5 million pour ne pas finir comme Thompson, serait-on tenté de dire.

Car depuis la mort de Thompson, Mangione est devenu un phénomène culturel aux Etats-Unis: mi-mème, mi-icône, régulièrement invoqué sur les réseaux sociaux dès qu'un PDG prend une décision jugée méprisante envers ses employés ou ses clients.

Reste que le geste de Murrell, à y regarder de plus près, est plus symbolique que généreux: 1000 dollars par restaurant, à diviser entre l'ensemble des employés de chaque établissement. De quoi, ironiquement, à peine s'offrir un repas dans l'une des enseignes réputées pour ses prix élevés. (svp)