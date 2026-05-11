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Voici la liste des pays touchés par des cas de Hantavirus

Voici la liste des pays touchés par des cas de Hantavirus
Au total, six pays sont touchés pour l'heure. Voici lesquels.Image: Imago/shutterstock

Voici la liste des pays touchés par des cas de Hantavirus

Plusieurs pays ont signalé des cas confirmés ou probables d’hantavirus parmi les passagers du navire de croisière MV Hondius. Voici la liste.
11.05.2026, 15:4411.05.2026, 15:44

Voici un récapitulatif des pays ayant signalé des cas confirmés ou probables de ressortissants infectés par l'hantavirus à la suite de l'épidémie sur le navire de croisière MV Hondius.

Huit cas ont été confirmés et deux sont classés comme «probables» selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Trois sont décédés, dont deux cas confirmés, le troisième étant un cas probable.

Au total, six pays sont touchés pour l'heure.

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Pays-Bas

Deux Néerlandais sont morts des suites d'une infection par le virus et un autre a été diagnostiqué comme l'ayant contracté.

Le couple néerlandais qui avait voyagé en Amérique du Sud avant d’embarquer à Ushuaïa, en Argentine, le 1er avril, a été le premier à en mourir.

Hantavirus sur un bateau: Un membre de l'équipage est suisse

Le mari, âgé de 70 ans, a présenté des symptômes le 6 avril et est décédé le 11 avril. Son corps a été débarqué du navire lors de son escale du 22 au 24 avril à Sainte-Hélène, une île de l’Atlantique Sud. Aucun test de dépistage de l'hantavirus n’a été effectué et il est considéré comme un "cas probable", selon l’OMS.

Son épouse, âgée de 69 ans, a également quitté le navire à Sainte-Hélène, se sentant mal. Son état de santé s’est détérioré lors d’un vol vers Johannesburg le 25 avril et elle est décédée à l’hôpital le lendemain. Sa contamination à l'hantavirus a été confirmée le 4 mai.

Le troisième cas néerlandais concerne le médecin du navire, qui a signalé des symptômes le 30 avril. Un test a révélé qu’il était positif à la souche Andes du virus le 6 mai. Il a été évacué vers les Pays-Bas le jour même, après une escale au Cap-Vert. Il a été isolé et son état est stable.

Royaume-Uni

Deux ressortissants britanniques ont été confirmés infectés et un troisième est considéré comme un cas probable.

Le premier Britannique est tombé malade le 24 avril et a été évacué trois jours plus tard de l'île de l'Ascension, dans l'Atlantique, vers l'Afrique du Sud, où il a été placé en soins intensifs. La présence de l'hantavirus dans son cas a été confirmée le 2 mai.

Une autre croisière elle aussi ravagée par un virus

Le deuxième Britannique, travaillant à bord du navire, a signalé des symptômes le 27 avril et a été testé positif le 6 mai. Il a été évacué vers les Pays-Bas le 7 mai depuis le Cap-Vert. Son état est stable.

Un troisième Britannique a quitté le Hondius le 14 avril dans l'archipel de Tristan da Cunha, dans l'Atlantique Sud, et y a été soigné en isolement. Il a signalé des symptômes le 28 avril. L'OMS l'a classé comme «cas probable» en attendant les résultats des tests.

Allemagne

Une Allemande qui avait de la fièvre le 28 avril et a développé une pneumonie est décédée le 2 mai à bord du navire.

Un échantillon prélevé post mortem a été envoyé aux Pays-Bas, où les tests ont confirmé une infection par le virus.

Son corps est resté à bord du Hondius, qui devait partir pour les Pays-Bas depuis l'île espagnole de Tenerife tard lundi.

Suisse

Un Suisse a débarqué du Hondius à Sainte-Hélène le 22 avril et s'est envolé pour la Suisse le 27 avril via l'Afrique du Sud et le Qatar.

Il a commencé à présenter des symptômes le 1er mai, après son arrivée en Suisse. Il a été traité à l'isolement et s'est révélé positif au virus.

France

Une Française rapatriée du Hondius s'est sentie mal le 10 mai et a été testée positive et isolée.

Etats-Unis

L'un des 17 Américains présents sur le bateau a été testé positif. Un autre présente des «symptômes légers», a indiqué le 10 mai le ministère américain de la Santé.

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