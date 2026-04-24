++EN DIRECT++ Frappes sur l'Iran et ripostes

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L'Otan doit «rester unie», dit Giorgia Meloni ++ Le Hezbollah menace

Suivez en direct les dernières infos sur le conflit entre Israël et l'Iran, avec l'implication des Etats-Unis, qui embrase le Moyen-Orient.
24.04.2026, 16:3324.04.2026, 16:33
Team watson
Team watson
  • Israël et les Etats-Unis ont commencé à bombarder l'Iran le 28 février. Téhéran riposte en frappant Israël et de nombreux pays du Golfe.
  • Très rapidement, la guerre s'est élargie au Liban, qu'Israël a bombardé à de nombreuses reprises.
  • Le vice-président américain a annoncé le dimanche 12 avril qu'il rentrait aux Etats-Unis sans accord avec l'Iran.
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16:41
L'armée israélienne dit que le Hezbollah a abattu un de ses drones dans le sud du Liban
L’armée israélienne a déclaré que le Hezbollah avait abattu l’un de ses drones dans le sud du Liban vendredi, quelques heures après la prolongation d’un cessez-le-feu entre Israël et le mouvement libanais pro-iranien.

«Il y a peu, un aéronef télépiloté de l’IDF (réd: l'armée israélienne) a été abattu dans le sud du Liban à la suite du tir d’un petit missile sol-air par l’organisation terroriste Hezbollah», a indiqué l’armée dans un communiqué.

Le Hezbollah a affirmé de son côté avoir abattu un drone israélien au-dessus de la région de Tyr, dans le sud du pays.
16:05
L'armée israélienne appelle à évacuer un village du sud du Liban
L’armée israélienne a lancé vendredi un appel à évacuer un village du sud du Liban. C’est le premier du genre depuis que Donald Trump a annoncé une prolongation de trois semaines du cessez-le-feu.

«Avertissement urgent aux habitants du Liban se trouvant dans la localité de Deir Aames (...) pour votre sécurité et celle de vos familles, vous devez évacuer vos habitations immédiatement et vous éloigner du village à une distance d'au moins 1.000 mètres en dehors de la localité», a déclaré sur X un porte-parole en langue arabe de l'armée, le colonel Avichay Adraee.

Deir Aames est située au nord de la «ligne jaune» dans le sud du Liban, au sud de laquelle les forces israéliennes opèrent malgré le cessez-le-feu.
13:24
L'Otan doit «rester unie», affirme Giorgia Meloni
L'Otan doit «rester unie», a affirmé vendredi à Nicosie la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, interrogée sur des informations de presse faisant état de menaces des Etats-Unis à l'encontre de l'Espagne en vue d'une éventuelle suspension de l'Alliance.

«Je pense que l'Otan doit rester unie. Je pense que c'est un atout dont nous disposons», a-t-elle déclaré.

13:23
Décès d'un Casque bleu blessé le 29 mars dans le sud du Liban
Les forces onusiennes de maintien de la paix dans le sud du Liban (Finul) ont annoncé vendredi le décès d'un Casque bleu indonésien qui avait été blessé le 29 mars dans une attaque contre sa base.

«La Finul déplore le décès, survenu aujourd'hui (vendredi), du caporal Rico Pramudia, qui avait été grièvement blessé à la suite de l'explosion d'un projectile dans sa base à Adchit Al Qusayr dans la nuit du 29 mars», a déclaré la Finul dans un communiqué.
12:48
Le marché des changes attentiste face à l'évolution incertaine du conflit
Le dollar patine vendredi, sur un marché des changes paralysé par l'incertitude sur la suite du conflit au Moyen-Orient, alors que les principales banques centrales rendront leurs décisions de politique monétaire la semaine prochaine.

«L'incertitude liée à la situation dans le Golfe incitera probablement les investisseurs à la prudence quant à leurs réserves de dollars», qu'ils devraient conserver, estime Chris Turner, d'ING.

Selon l'analyste, «les taux d'intérêt à court terme devraient rester fermes, empêchant les investisseurs de se tourner à nouveau vers des stratégies plus audacieuses» afin de faire fructifier leur argent autrement, et qui auraient pu être «défavorables au dollar».
Analyse
«Il politise à l'extrême»: Trump est de plus en plus confus sur l'Iran
12:45
Le pétrole monte, le blocage du détroit d'Ormuz s'annonçant long
Les cours du pétrole sont en hausse vendredi, le marché s'inquiétant de voir les efforts pour arriver à un accord entre les Etats-Unis et l'Iran au point mort.

Donald Trump a assuré jeudi qu'il avait "tout le temps du monde" concernant la guerre au Moyen-Orient, au contraire de l'Iran selon lui, dans un message sur son réseau Truth Social.
Pourquoi la Suisse galère avec ses stocks de kérosène
"Plus personne ne croit encore à une paix rapide ni à la réouverture du détroit d'Ormuz", affirme Arne Lohmann Rasmussen de Global Risk Management.
12:43
Cessez-le-feu au Liban: le Hezbollah se réserve le droit de riposter aux «agressions» d'Israël
Le Hezbollah se réserve le droit de riposter aux «agressions» israéliennes qui se poursuivent malgré la trêve au Liban, a déclaré vendredi Ali Fayad, un député de la formation pro-iranienne.

Prolonger le cessez-le-feu «n'a pas de sens» au vu des "actes d'hostilité" persistants d'Israël, qui donnent à «la résistance le droit de riposter au moment opportun», a-t-il ajouté, selon un communiqué diffusé par son parti.
Trump fait une grosse annonce et maintient la pression
Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi une prolongation de trois semaines du cessez-le-feu au Liban, qui devait expirer dimanche.
9:33
Un retour rapide à la stabilité au Moyen-Orient est dans l'intérêt de tous, dit Macron
Le président français, Emmanuel Macron, a appelé vendredi au retour de la stabilité au Moyen-Orient «le plus vite possible», alors que son homologue américain, Donald Trump, avait affirmé la veille avoir «tout le temps du monde» pour négocier une paix avec l'Iran.

«Je pense que nous avons tous intérêt à ce que le plus vite possible, la stabilité revienne et que les économies du monde soient apaisées», a déclaré Macron avant une réunion des dirigeants européens à Chypre, à laquelle plusieurs chefs d'Etat du Moyen-Orient ont été invités.
6:03
Pour Rubio, les Iraniens participeront au Mondial de foot
Les Etats-Unis, pays hôte, ne cherchent pas à exclure l'Iran de la Coupe du monde de football cet été, a déclaré jeudi le secrétaire d'Etat Marco Rubio, alors qu'un responsable américain a évoqué la possibilité de remplacer l'Iran, ravagé par la guerre, par l'Italie, qui ne s'est pas qualifiée.

«Le problème avec l'Iran, ce ne serait pas ses athlètes. Ce serait certaines des autres personnes qu'ils veulent faire venir avec eux», a déclaré Rubio aux journalistes. «Je ne sais pas d'où ça vient, ce sont des spéculations selon lesquelles l'Iran pourrait décider de ne pas venir, et que l'Italie prendrait sa place», a ajouté le chef de la diplomatie américaine.

6:02
Liban: cessez-le-feu prolongé de trois semaines
Donald Trump a annoncé jeudi une prolongation du cessez-le-feu entre Israël et le Liban, qui venait à expiration dimanche, de «trois semaines».

«Le cessez-le-feu entre Israël et le Liban sera prolongé de TROIS SEMAINES», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social à l'issue de pourparlers entre Israël et le Liban à la Maison Blanche.
Trump fait une grosse annonce et maintient la pression
6:02
Le Hezbollah dit avoir tiré des roquettes sur le nord d'Israël
Le Hezbollah a annoncé jeudi avoir tiré des roquettes sur le nord d'Israël en réponse aux «violations» du cessez-le-feu par l'armée israélienne, alors que les ambassadeurs du Liban et d'Israël aux Etats-Unis doivent tenir une deuxième rencontre à Washington. «Pour défendre le Liban et son peuple, et en réponse à la violation du cessez-le-feu par l'ennemi israélien et à ses attaques contre la ville de Yater, au sud du Liban», le Hezbollah a «ciblé la colonie de Shtula par une salve de roquettes», a indiqué le groupe pro-iranien dans un communiqué.

L'armée israélienne a déclaré avoir identifié et intercepté «plusieurs tirs provenant du Liban et ayant pénétré en territoire israélien».
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