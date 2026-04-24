++EN DIRECT++ Frappes sur l'Iran et ripostes

L’armée israélienne a déclaré que le Hezbollah avait abattu l’un de ses drones dans le sud du Liban vendredi, quelques heures après la prolongation d’un cessez-le-feu entre Israël et le mouvement libanais pro-iranien.
«Il y a peu, un aéronef télépiloté de l’IDF (réd: l'armée israélienne) a été abattu dans le sud du Liban à la suite du tir d’un petit missile sol-air par l’organisation terroriste Hezbollah», a indiqué l’armée dans un communiqué.
Le Hezbollah a affirmé de son côté avoir abattu un drone israélien au-dessus de la région de Tyr, dans le sud du pays.
«Il y a peu, un aéronef télépiloté de l’IDF (réd: l'armée israélienne) a été abattu dans le sud du Liban à la suite du tir d’un petit missile sol-air par l’organisation terroriste Hezbollah», a indiqué l’armée dans un communiqué.
Le Hezbollah a affirmé de son côté avoir abattu un drone israélien au-dessus de la région de Tyr, dans le sud du pays.