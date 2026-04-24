++EN DIRECT++ Frappes sur l'Iran et ripostes

Les cours du pétrole sont en hausse vendredi, le marché s'inquiétant de voir les efforts pour arriver à un accord entre les Etats-Unis et l'Iran au point mort.



Donald Trump a assuré jeudi qu'il avait "tout le temps du monde" concernant la guerre au Moyen-Orient, au contraire de l'Iran selon lui, dans un message sur son réseau Truth Social.

"Plus personne ne croit encore à une paix rapide ni à la réouverture du détroit d'Ormuz", affirme Arne Lohmann Rasmussen de Global Risk Management.