assez ensoleillé15°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Washington a révoqué les visas de plus de 6000 étudiants étrangers

epa12308626 United States Secretary of State Marco Rubio looks on as US President Donald J Trump meets President of Ukraine Volodymyr Zelensky in the Oval Office of the White House in Washington, DC, ...
Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio.Keystone

Washington a révoqué les visas de plus de 6000 étudiants étrangers

Donald Trump avait appelé à un contrôle accru des personnes entrant aux Etats-Unis dès le premier jour de sa présidence, avant de déclarer la guerre aux universités. Résultat: plus de 6000 étudiants ont été privés de visa.
19.08.2025, 07:0219.08.2025, 07:02
Plus de «International»

Les Etats-Unis ont révoqué les visas de plus de 6000 étudiants étrangers depuis le durcissement des règles imposées par le gouvernement Trump pour lutter notamment contre l'immigration illégale, a indiqué lundi un responsable américain. La raison principale a été «pour dépassement de la durée de séjour autorisée et violation de la loi».

Dans «la grande majorité des cas», il s'agissait «d'agression, de conduite en état d'ivresse, de cambriolage et de soutien au terrorisme», a ajouté ce responsable du département d'Etat sous couvert d'anonymat. Environ «4000 de ces 6000 visas ont été révoqués parce que ces visiteurs ont enfreint la loi», a-t-il précisé.

Par esprit de vengeance, Trump coupe les vivres à Harvard

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a aussi révoqué nombre de visas d'étudiants ayant mené des manifestations critiques à l'égard de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza.

Universités attaquées

En mars dernier, il déclarait révoquer quotidiennement des visas, affirmant à propos des étudiants étrangers militants:

«A chaque fois que je trouve l'un de ces fous, je leur retire leur visa»
Marco Rubio
Trump prend de nouvelles mesures contre les universités

Selon un décret pris dès le premier jour de sa présidence en janvier, le président américain Donald Trump avait appelé à un contrôle accru des personnes entrant aux Etats-Unis pour s'assurer qu'elles «n'ont pas d'attitudes hostiles envers ses citoyens, sa culture, son gouvernement, ses institutions ou ses principes fondateurs».

Depuis lors, le gouvernement américain s'est engagé dans une série de batailles contre les universités, annulant des milliers de visas et s'en prenant à des universités de renom suspectées d'aller à l'encontre des intérêts de politique étrangère des Etats-Unis. (ats)

L’actualité brûlante autour de Trump

Trump a laissé Poutine «être la star» en Alaska
Embarrassée par le chaos Trump, l'UDC cherche des coupables
de Doris Kleck, Othmar von Matt, Francesco Benini
17
On a testé l'IA de Trump et elle nous a bien fait rire
de Nina Bürge
«De la torture»: ils racontent la vie dans l'Alcatraz de Trump
de Gerard MARTINEZ, Ochopee, États-Unis
Thèmes
Les manifestations contre Trump, à LA et ailleurs
1 / 13
Les manifestations contre Trump, à LA et ailleurs
source: sda / allison dinner
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
2
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
3
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
Zelensky n'a pas seulement changé de tenue pour plaire à Trump
Les deux présidents se sont rencontrés à la Maison Blanche pour discuter de l'avenir de l'Ukraine. Et cette fois Zelensky à fait un sans faute.
Le sort de l'Ukraine s'est-il joué sur une veste de costume? Certainement pas, mais le choix de Volodymyr Zelensky de renoncer lundi à son habituelle tenue d'inspiration militaire pour une mise plus formelle a mis Donald Trump d'excellente humeur.
L’article