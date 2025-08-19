Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio. Keystone

Washington a révoqué les visas de plus de 6000 étudiants étrangers

Donald Trump avait appelé à un contrôle accru des personnes entrant aux Etats-Unis dès le premier jour de sa présidence, avant de déclarer la guerre aux universités. Résultat: plus de 6000 étudiants ont été privés de visa.

Les Etats-Unis ont révoqué les visas de plus de 6000 étudiants étrangers depuis le durcissement des règles imposées par le gouvernement Trump pour lutter notamment contre l'immigration illégale, a indiqué lundi un responsable américain. La raison principale a été «pour dépassement de la durée de séjour autorisée et violation de la loi».

Dans «la grande majorité des cas», il s'agissait «d'agression, de conduite en état d'ivresse, de cambriolage et de soutien au terrorisme», a ajouté ce responsable du département d'Etat sous couvert d'anonymat. Environ «4000 de ces 6000 visas ont été révoqués parce que ces visiteurs ont enfreint la loi», a-t-il précisé.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a aussi révoqué nombre de visas d'étudiants ayant mené des manifestations critiques à l'égard de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza.

Universités attaquées

En mars dernier, il déclarait révoquer quotidiennement des visas, affirmant à propos des étudiants étrangers militants:

«A chaque fois que je trouve l'un de ces fous, je leur retire leur visa» Marco Rubio

Selon un décret pris dès le premier jour de sa présidence en janvier, le président américain Donald Trump avait appelé à un contrôle accru des personnes entrant aux Etats-Unis pour s'assurer qu'elles «n'ont pas d'attitudes hostiles envers ses citoyens, sa culture, son gouvernement, ses institutions ou ses principes fondateurs».

Depuis lors, le gouvernement américain s'est engagé dans une série de batailles contre les universités, annulant des milliers de visas et s'en prenant à des universités de renom suspectées d'aller à l'encontre des intérêts de politique étrangère des Etats-Unis. (ats)