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Des tirs font des morts lors d'un festival à Seattle

SEATTLE, WASHINGTON - JULY 26: A police officer holds his weapon behind a police vehicle after a shooting occurred at the Bite of Seattle food festival on July 26, 2026 in Seattle, Washington. Two peo ...
La police de Seattle a rapporté que «plusieurs» individus avaient été touchés par des tirs.Image: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Des tirs font des morts lors d'un festival à Seattle

Des coups de feu sont survenus dimanche lors d'un festival culinaire dans le nord-ouest des Etats-Unis. Des morts et des blessés sont à déplorer.
27.07.2026, 06:2827.07.2026, 07:23

Des tirs ont tué deux personnes dimanche à Seattle, dans le nord-ouest des Etats-Unis, et fait au moins quatre blessés dont un enfant, selon un média local et un hôpital de la zone.

La télévision locale KOMO a fait état de deux personnes tuées dans ces tirs survenus près de l'emblématique Space Needle, tour d'observation construite pour l'Exposition universelle de 1962. La police de Seattle, qui doit organiser une conférence de presse en soirée, a de son côté rapporté que «plusieurs» individus avaient été touchés par des tirs.

June 18, 2026, Seattle, Washington, USA: The Space Needle is framed by artist Doris ChaseÃââ s ÃâoeChanging FormÃâÂ on Thursday, June 18, 2026 as Seattle prepares for the upcoming FIFA World Cup match ...
La tour Space Needle, à Seattle (image d'archives) Image: www.imago-images.de

La maire de Seattle Katie Wilson a fait savoir que deux suspects avaient été interpellés. «Je veux remercier les agents de la police de Seattle qui sont intervenus sur les lieux et ont placé deux suspects en garde à vue», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Des tirs très rapides

La porte-parole du Centre médical Harborview, Susan Gregg, a déclaré que l'établissement avait pris en charge quatre patients: un enfant, une femme de 39 ans, un homme de 23 ans, ainsi qu'une autre femme dont l'âge est inconnu et qui a été envoyée au bloc opératoire. «Ils ne savaient pas avec certitude s'il y avait plus d'un tireur", a-t-elle dit, ajoutant que les policiers apporteraient des précisions.

Un journaliste du Seattle Times a affirmé avoir entendu des bruits sourds puis ce qui ressemblait à des tirs très rapides, alors que la ville accueillait son festival «Bite of Seattle», qui met à l'honneur les commerces locaux et de bouche. (jzs/afp)

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