G. Gordon Liddy, planificateur du cambriolage du Watergate est décédé



Le «cerveau» du Watergate est décédé

G. Gordon Liddy, l’agent politique qui a supervisé le cambriolage du Watergate qui a fait tomber le président Richard Nixon, est décédé mardi. Il avait 90 ans.

Liddy était l’un des organisateurs de l’effraction en 1972 du siège du Comité national démocrate. Le nom de cette affaire est à jamais lié à l’un des plus grands scandales politiques de l’histoire américaine : le Watergate.

Liddy et un autre homme, E. Howard Hunt, sont restés en contact avec les cambrioleurs du Watergate par radio depuis une pièce de l’hôtel adjacent du Watergate. Vingt-cinq personnes sont allées en prison à la suite de l’effraction bâclée, y compris Hunt.

Les cinq cambrioleurs ont été arrêtés. L’argent et d’autres liens mènent des cambrioleurs à d’autres, y compris Liddy, un ancien agent du FBI... et à la Maison Blanche.

«Je le referais pour mon président»

Nixon a été réélu par un glissement de terrain en 1972, des mois après l’effraction du Watergate. Mais le scandale a dévoré sa présidence et, en 1973, le Sénat a créé un comité et des audiences télévisées ont eu lieu. Au cours de ces auditions, l’existence d’un système d’enregistrement automatisé a été révélée.

Liddy a été reconnu coupable de complot, de cambriolage et d’écoute électronique en 1973 et condamné à 20 ans de prison. Des années plus tard, il a déclaré: «Je le referais pour mon président».

En 1977, le président Jimmy Carter a commué sa peine à huit ans dans ce qu’il a dit être l’intérêt de l’équité. Liddy est resté impénitent. En 1980, il a publié une autobiographie «Will», qui a servi de base à un téléfilm. Il est également devenu une figure controversée de la radio en tant qu’animateur de «The G. Gordon Liddy Show». (ga)