Un MQ-9 Reaper américain. Keystone

Un drone américain abattu au large du Yémen

L'engin, un MQ-9 Reaper, aurait été touché par un missile tiré par les rebelles Houthis, a affirmé mardi le ministère américain de la Défense. Il s'agit du deuxième drone que les Américains perdent dans la région depuis novembre.

Plus de «International»

Lundi, «un MQ-9 américain a été abattu ou s'est écrasé au large d'une partie du Yémen contrôlée par les Houthis, en mer Rouge», a expliqué la porte-parole adjointe du Pentagone. «Selon les premières indications, il a été abattu par un missile sol-air des Houthis», a-t-elle ajouté.

L'armée américaine a également annoncé mardi que ses forces et leurs alliés avaient abattu en moins de cinq heures dix drones tirés par les Houthis au large du Yémen. Ces attaques de drone ont été déjouées par «des bâtiments et des appareils américains et de la coalition» dans le golfe d'Aden et en mer Rouge entre lundi 20h00 et mardi 00h30, a indiqué le commandement américain au Moyen-Orient (CENTCOM) dans un communiqué.

Deux navires touchés

Selon le CENTCOM, deux navires détenus par des intérêts américains ont subi des «dégâts légers», l'un visé par deux missiles balistiques lancés par les Houthis et l'autre touché par un drone de ces mêmes rebelles yéménites soutenus par l'Iran.

Il s'agit des deux navires, le «Sea Champion» et le «Navis Fortuna», que les Houthis avaient affirmé la veille avoir visés dans le golfe d'Aden. Le «Sea Champion» a poursuivi sa route vers Aden -zone non contrôlée par les Houthis- où il doit livrer des céréales «pour les Yéménites», a ajouté le CENTCOM.

Ce dernier a aussi affirmé avoir détruit lundi, dans les territoires contrôlés par les Houthis au Yémen, un lanceur de missiles sol-air et un drone prêt à être tiré. Dans les premières heures de mardi, un bâtiment américain a en outre abattu un missile de croisière antinavire (ASCM), qui était lancé «dans sa direction», d'après le CENTCOM.

Les Houthis mènent depuis novembre au large du Yémen des attaques de navires qu'ils estiment liés à Israël. Ils affirment agir en solidarité avec les Palestiniens dans la bande de Gaza. (ats)