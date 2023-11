Voici pourquoi les Américains envoient des drones sur Gaza

Les forces spéciales américaines surveillent la bande de Gaza grâce à des objets volants sans pilote. Le Pentagone affirme, toutefois, que ce n'est pas pour soutenir l'offensive terrestre.

Renzo Ruf, Washington / ch media

Le schéma se répète. Plusieurs fois par jour, des objets volants sans pilote décollent des environs de l'île touristique grecque de Crète, contournent l'espace aérien égyptien, puis tournent pendant environ trois heures au-dessus de la partie sud de la bande de Gaza. Ils retournent ensuite à leur point de départ.

Ces mouvements aériens ont été remarqués pour la première fois le week-end dernier par l'analyste Internet Amelia Smith, qui partage ses observations sous le nom de @ameliairheart sur la plateforme X.

D'autres recherches du New York Times ont permis de révéler que ces vols de surveillance ont commencé dès les premiers jours après l'attaque du Hamas contre Israël. Et les objets volants sans pilote sont des drones de type MQ-9 Reaper, pilotés par une unité spéciale des forces armées américaines. C'est ce qu'ont confirmé au journal des officiels anonymes du ministère de la défense. Inconnus au bataillon jusqu'à présent, ces engins prouvent que l'armée américaine joue un rôle plus important qu'imaginé dans l'offensive terrestre israélienne à Gaza.

Le Pentagone nie, toutefois, une présence aérienne sur Gaza pour soutenir les forces israéliennes. L'objectif est plutôt d'aider à la recherche des otages du Hamas, «de rechercher des signes de vie et de transmettre des informations potentielles aux Israéliens», écrit le New York Times. En témoigne l'absence de ces engins au-dessus de la partie nord de la bande de Gaza, plus densément peuplée. Ils survolent par contre abondamment la ville de Chan Yunis au sud.

Le Hamas retient aussi des otages américains

Le Hamas retiendrait en otage plus de 240 ressortissants étrangers dans l'enclave, dont une dizaine de détenteurs du passeport américain. A cela s'ajoutent quelques centaines d'Américains bloqués par l'Egypte voisine au point de passage de Rafah. Vendredi, le président américain Joe Biden a promis de ramener les ressortissants américains «à la maison», sans toutefois préciser comment il s'y prendrait.

Selon l'analyste Amelia Smith, les forces spéciales américaines déploieraient au total six drones MQ-9 au-dessus de Gaza. Ils tourneraient à une altitude de 7000 à 8000 mètres. Contrairement à de nombreuses autres armées occidentales, Israël ne possède pas de drones «Reaper». Grâce aux nombreux capteurs embarqués, cet objet volant se prête surtout à des missions de surveillance.

