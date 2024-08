Martin Shkreli lors d'un talk-show en 2015. Image: keystone

L'homme le plus détesté d'Internet devient encore plus impopulaire

L'américain Martin Shkreli est à nouveau sur le devant de la scène à cause d'un album considéré comme «le plus rare du monde». On vous explique.

Le nom de Martin Shkreli ne vous rappelle rien? L'Américain s'est vu décerner il y a quelques années le titre tristement célèbre de «personne la plus détestée d'Internet». Aujourd'hui, il fait à nouveau la une des journaux et pas en bien. Mais reprenons les choses dans l'ordre.

La grande arnaque Daraprim

Martin Shkreli a acquis sa célébrité en 2015. L'ancien gestionnaire de fonds spéculatifs a acheté le médicament Daraprim avec sa start-up Turing Pharmaceuticals. Immédiatement après, il a fait passer le prix de 13,50 dollars à 750 dollars par comprimé, soit une augmentation de prix de plus de 5455%. Il a ainsi fait passer le coût annuel du traitement de certains patients à des centaines de milliers de dollars.

Le Daraprim, généralement connu sous le nom de pyriméthamine, est principalement utilisé pour traiter la toxoplasmose, une infection parasitaire. Mais les personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme les patients atteints du SIDA et certains patients atteints de cancer, utilisent également ce médicament.

Martin Shkreli avait alors affirmé que l'augmentation du prix du Daraprim visait à financer de manière transversale la recherche d'un meilleur médicament. D'autres ont estimé que cette action était «purement motivée par le profit».

Il était une fois, à Shaolin

Au même moment, Martin Shkreli s'est acheté un morceau très convoité de l'histoire de la musique: l'unique exemplaire de l'album Once Upon a Time in Shaolin (Il était une fois à Shaolin) du groupe de rap américain Wu-Tang Clan.

L'album convoité Once Upon a Time in Shaolin. Image: wikimedia commons

Le Wu-Tang Clan a passé six ans à développer Once Upon a Time in Shaolin avant que le double album de 31 titres ne soit vendu aux enchères. Martin Shkreli l'avait alors payé environ deux millions de dollars. La condition était qu'il ne soit pas publié, car le groupe de hip-hop voulait qu'il soit considéré comme une pièce d'art contemporain.

Les diffusions publiques, par exemple, auraient été autorisées, mais Martin Shkreli ne voulait partager l'album avec personne. Et cela a certainement contribué à son titre de «personne la plus détestée d'Internet».

La condamnation

Avant même ses agissements avec Daraprim, en 2011, Martin Shkreli utilisait déjà des méthodes de concurrence déloyale. En 2018, il a donc été condamné à New York à sept ans de prison pour fraude sur les titres et conspiration. Après le jugement, ses biens ont été saisis, y compris l'album du Wu-Tang Clan et un tableau de Picasso.

Martin Shkreli lors de son procès en 2017. Image: AP/FR61802 AP

Once Upon a Time in Shaolin a été vendu aux enchères en 2021 au collectif d'art PleasrDAO pour environ 4,75 millions de dollars, dans le cadre du dépôt légal.

Les copies secrètes

En mai 2022, Martin Shkreli a été libéré de manière anticipée sous conditions. Dans des livestreams et sur X, il s'est vanté auprès d'autres fans de rap d'avoir gardé des copies de l'album pour lui. Il a d'ailleurs diffusé la musique à des milliers de personnes sur YouTube sous le titre Wu tang official listening party, partageant ainsi de la musique qui ne lui appartenait plus. C'est ce qui ressort d'une plainte déposée par PleasrDAO, le nouveau propriétaire de Once Upon a Time in Shaolin.

Un tribunal a ordonné à Martin Shkreli de présenter d'ici le 30 septembre tous les exemplaires de ce qui est parfois considéré comme l'album le plus rare du monde. Il doit également indiquer le nom de toutes les personnes à qui il a distribué la musique et révéler le montant des recettes qu'il a générées. L'ordonnance du juge lui interdit «la possession, l'utilisation, la distribution ou la vente de morceaux de l'album, y compris ses données et fichiers».

L' avenir de l'album

Le collectif PleasrDAO a entre-temps réalisé une première (véritable) projection officielle de Once Upon a Time in Shaolin. En juin, les fans de rap ont pu découvrir un mix de 30 minutes de la musique au Museum of Old and New Art (MONA) à Hobart, en Tasmanie. PleasrDAO a écrit sur X qu'il avait un plan directeur pour sortir la musique d'une manière qui fasse honneur au Wu-Tang Clan. Il s'agit également de s'assurer que le groupe de rap sera dédommagé.