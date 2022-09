Une Américaine critiquée pour avoir tué un husky qu'elle a pris pour un loup

Une chasseresse habitant dans l'Etat du Montana pensait avoir tué un petit loup. Son post plein de fierté a soulevé une volée de critiques.

Amber Rose Barnes a 36 ans et vit dans l'Etat du Montana, dans le nord-ouest des Etats-Unis. Et elle aime chasser. Ces derniers jours, elle a partagé les images de sa dernière proie: un louveteau. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait.

Car le post Facebook où on la voit poser fièrement avec l'animal qu'elle venait d'abattre a suscité une avalanche de critiques, et pas à cause de la cruauté des images, accompagnées par ce message:

«Ce matin, je suis donc partie à la chasse aux prédateurs en solo pour un ours noir d'automne. Cependant, j'ai eu l'occasion de prendre un autre prédateur, un chiot de loup. C'était un sentiment formidable d'envoyer un message à mon homme et de lui dire que je venais de descendre un petit loup.»

Image: Capture d'écran Facebook

Ce qui a choqué les internautes, c'est que le louveteau n'en était en réalité pas un. Beaucoup de gens ont affirmé qu'il s'agissait d'un chien. Ce que le bureau du shérif local a confirmé, rapporte le Guardian.

L'animal tué par Amber Rose Barnes faisait partie d'un groupe de huskys et bergers croisés qui avaient été abandonnés dans la forêt de Doris Creek. Les autorités locales en avaient identifié 11 et comptaient les emmener à un refuge pour animaux.

«Je l'aurais quand même tué»

Après avoir pris connaissance de son erreur, la chasseresse a tenté de se défendre: «Oui, j'ai fait une erreur parce que j'ai pensé qu'il s'agissait d'un petit loup hybride...», a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. Avant d'ajouter:

«Oui, je l'aurais quand même abattu parce qu'il était agressif et venait directement vers moi!»

Pas sûr que ça va suffire pour calmer les critiques.