Les Etats-Unis envoient un premier paquet d'aide militaire à Israël

Des soldats israéliens le long de la frontière, dimanche. Image: Anadolu

Après avoir confirmé que plusieurs Américains figurent parmi les victimes de l'attaque du Hamas, les Etats-Unis ont commencé à livrer des munitions supplémentaires à Israël.

Le premier paquet d'aide militaire «va commencer à partir aujourd'hui et arrivera dans les prochains jours», a affirmé le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, dans un communiqué. Un porte-avions est notamment en route en Méditerranée. La Maison-Blanche avait promis un peu plus tôt dans la journée de dimanche envoyer de l'aide supplémentaire à son allié historique, frappé par des attaques du Hamas palestinien.

Outre le porte-avions le plus avancé de la marine américaine, six autres navires et un certain nombre d'avions à réaction avancés ont été déployé.

«Dans mon administration, le soutien à la sécurité d'Israël est solide et inébranlable. Nous veillerons à ce qu'ils bénéficient de l'aide dont leurs citoyens ont besoin et qu'ils puissent continuer à se défendre» Joe Biden dans un discours télévisé depuis la Maison-Blanche.

Une annonce de livraison côté américain était attendue depuis dimanche, mais l'exécutif a dû prendre son mal en patience en raison de la situation institutionnelle du pays, compliquée par le blocage de l'une des deux chambres du Congrès, suite à la destitution de son chef républicain la semaine dernière.

Les contacts au plus haut niveau entre responsables américains et israéliens se sont multipliés après l'offensive surprise lancée de la bande de Gaza par le mouvement islamiste palestinien. Les deux parties ont en particulier eu une «discussion approfondie» sur les besoins d'aide militaire, A indiqué samedi soir un haut responsable de la Maison-Blanche.

Joe Biden est tenu informé de la situation et des responsables de la Maison Blanche restent en contact avec les responsables israéliens.

Plusieurs Américains parmi les victimes

Après avoir réitéré son soutien à Israël, le secrétaire d'Etat Anthony Blinken a fait part d'informations selon lesquelles plusieurs Américains figurent parmi les victimes des attaques. «Nous travaillons à vérifier cela», a-t-il déclaré.

Le chef de la majorité sénatoriale, le démocrate Chuck Schumer, articule le chiffre d'au moins quatre personnes décédées. Un bilan provisoire qui «va malheureusement s'alourdir», selon lui. Un peu plus tôt, un porte-parole du Conseil national de sécurité a aussi confirmé la nouvelle dimanche soir sur la chaîne MSNBC, sans apporter davantage de précisions.

«Nous présentons nos plus sincères condoléances aux victimes et aux familles de tous ceux qui sont affectés» Un porte-parole du Conseil national de sécurité dimanche soir, à MSNBC.

L'ambassadeur israélien aux Etats-Unis Michael Herzog a de son côté indiqué que des citoyens américains se trouvaient parmi la centaine de personnes, civils et militaires, enlevées en Israël par des combattants du Hamas venus de la bande de Gaza.

Réaction du côté Hamas

Ce renforcement du soutien militaire à Israël annoncé dimanche n'a pas tardé à faire réagir du côté de Gaza. Une «participation à l'agression contre notre peuple», a dénoncé dimanche le mouvement islamiste palestinien au pouvoir à Gaza.

«L'annonce par les Etats-Unis (d'un supplément d'aide militaire américaine à Israël) est une véritable participation à l'agression contre notre peuple» Un communiqué du Hamas.

«Ces actions n'effraient pas notre peuple ni la résistance qui continuera de le défendre», ajoute le texte. (mbr/ats)