Voiture-bélier à Liverpool: nouvelles charges contre le suspect

Selon le procureur, Paul Doyle a foncé «délibérément» sur la foule.Image: www.imago-images.de

Au volant de sa voiture, Paul Doyle avait foncé sur la foule lors de la parade du Liverpool FC en mai dernier, faisant 134 blessés. Il est désormais visé par 24 nouveaux chefs d'accusation.
14.08.2025, 14:3314.08.2025, 14:33
Un Britannique accusé d'avoir foncé en voiture dans la foule fin mai lors de la parade de victoire du club de football de Liverpool est désormais visé par 24 nouveaux chefs d'accusation. Ces charges supplémentaires ont été annoncées jeudi lors d'une audience.

Paul Doyle, âgé de 53 ans et père de trois adolescents, a été inculpé d'agression envers 23 victimes, incluant six enfants dont un bébé de sept mois et un autre de six, et de rixe à l'issue d'une comparution au tribunal de Liverpool (nord-ouest). Cet ancien militaire de la Royal Navy, qui comparaissait par liaison vidéo depuis la prison où il est détenu, était en pleurs lors de l'énoncé des nouvelles charges à son encontre.

Paul Doyle
Paul DoyleFacebook

Scènes de chaos

Le jour des faits, la voiture de Doyle avait été rapidement entourée par une foule de supporters, certains hostiles. L'automobiliste avait alors reculé, puis accéléré, zigzagant et heurtant des gens des deux côtés de la rue, transformant une journée de célébrations en scènes de chaos, et faisant 134 blessés selon un bilan actualisé de la police du Merseyside.

Scènes «épouvantables» à Liverpool: ce que l'on sait

Paul Doyle avait été arrêté sur place, et la police avait très rapidement écarté la piste terroriste, précisant qu'il s'agissait d'un incident isolé. Il comparaîtra à nouveau le 4 septembre, une audience pendant laquelle il plaidera coupable ou non coupable. Il avait déjà été inculpé fin mai de conduite dangereuse et blessures graves volontaires envers six victimes, dont un enfant de 11 ans.

«Comme une arme»

Le 26 mai, alors que des centaines de milliers de supporters du Liverpool FC assistaient à la parade célébrant la victoire du club en championnat d'Angleterre, la voiture de Doyle était entrée dans une rue qui venait d'être rouverte pour laisser passer une ambulance, selon les premiers éléments de l'enquête. Selon le procureur Philip Astbury, qui s'était exprimé lors de sa première comparution, cet homme a foncé «délibérément» sur la foule, utilisant sa voiture «comme une arme».

Une date provisoire de procès a été fixée au 24 novembre. Il pourrait durer de trois à quatre semaines. (jzs/ats)

