Deux meurtriers ont été exécutés aux Etats-Unis

Les mises à mort de James Ford et de Richard Tabler portent à cinq le nombre d'exécutions réalisées aux Etats-Unis en 2025.

Plus de «International»

Deux hommes condamnés à la peine capitale pour meurtre ont été exécutés jeudi dans le sud des Etats-Unis, en Floride et au Texas.

Les mises à mort de James Ford, 64 ans, et de Richard Tabler, 46 ans, portent à cinq le nombre d'exécutions réalisées aux Etats-Unis en 2025, dont quatre par injection létale. Au total, 25 condamnés ont été exécutés dans le pays l'année dernière.

James Ford a été déclaré mort à 18H19 locales (00H19 Heure suisse vendredi), a annoncé l'administration pénitentiaire de Floride. Il avait été condamné à mort pour le meurtre en avril 1997 de deux de ses collègues, Gregory et Kimberly Malnory, qu'il avait invités à une partie de pêche avec leur fille de 23 mois, Maranda à Punta Gorda, dans le sud-ouest de la Floride.

James Ford et Richard Tabler Image: X

Il avait d'abord tué le mari, blessant la femme, qu'il avait ensuite violée et tuée. Les deux corps avaient été retrouvés un jour et demi plus tard, ainsi que la petite fille, attachée à un siège à l'arrière de leur véhicule, vivante mais déshydratée, couverte de piqûres de moustiques et du sang de sa mère, selon des documents judiciaires.

Grave retard de développement intellectuel

Ayant épuisé tous les recours juridiques en Floride, les avocats de James Ford avaient saisi la Cour suprême des Etats-Unis pour demander un sursis à l'exécution, qui a été rejeté.

Ils avaient fait valoir que leur client, victime de négligence et de traumatismes pendant son enfance, souffrait d'un grave retard de développement intellectuel et d'alcoolisme chronique. Au moment des faits, bien qu'âgé de 36 ans, il avait l'âge mental d'un enfant de 14 ans, avaient-ils indiqué.

Richard Tabler avait pour sa part été condamné pour le meurtre en novembre 2004 du tenancier d'un bar de strip-tease au Texas, Mohamed Amine Rahmouni et d'un ami de ce dernier, Haitham Zayed.

Il avait également avoué le meurtre deux jours plus tard de deux danseuses de l'établissement, âgées de 18 et 16 ans, mais n'a pas été jugé pour ces faits. Son décès a été déclaré 19 minutes après celui de James Ford.

La peine de mort a été abolie dans 23 des 50 Etats américains. Six autres (Arizona, Californie, Ohio, Oregon, Pennsylvanie, et Tennessee) observent un moratoire des exécutions sur décision du gouverneur. (jzs/ats)