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Affaire Epstein: JD Vance reconnaît des erreurs

Vice President JD Vance speaks about efforts to combat fraud during an event at the Wisconsin Air National Guard facility at Milwaukee Mitchell International Airport, Wednesday, July 8, 2026, in Milwa ...
JD Vance, vice-président des Etats-UnisKeystone

Affaire Epstein: JD Vance reconnaît des erreurs

Le vice-président américain est revenu sur la publication par son gouvernement des documents liés au criminel sexuel new-yorkais. Il reconnaît des «ratés».
16.07.2026, 08:2516.07.2026, 08:25

Le vice-président américain JD Vance a critiqué la manière dont son gouvernement a géré les dossiers concernant le financier décédé Jeffrey Epstein.

«Si les gens veulent dire que nous avons mal géré la publication des dossiers Epstein: [nous sommes] coupables», a-t-il déclaré dans le podcast The Joe Rogan Experience. Selon lui, c'est surtout la communication qui a été «complètement ratée» par son gouvernement.

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«Mais est-ce que je pense que nous avons fait des erreurs parce que nous essayions de cacher quelque chose? Non», a poursuivi Vance. Il a estimé que le problème venait de fausses affirmations qui avaient été avancées. Il a notamment évoqué une déclaration très remarquée de l'ancienne ministre de la Justice Pam Bondi, qui avait affirmé disposer sur son bureau d'une liste de clients du délinquant sexuel.

FILE - Attorney General Pam Bondi faces questions in the House Judiciary Committee over the Justice Department&#039;s handling of files related to convicted sex offender Jeffrey Epstein, at the Capito ...
Pam BondiKeystone

Le président américain Donald Trump a limogé Pam Bondi au début du mois d'avril.

Des documents caviardés

Le financier new-yorkais Jeffrey Epstein avait mis en place, il y a plusieurs décennies, un réseau d'abus sexuels dont de jeunes femmes et des mineures ont été victimes. Epstein entretenait des liens étroits avec la haute société américaine ainsi qu'avec celle de nombreux autres pays. Il est mort en 2019 dans sa cellule de prison.

L'affaire est revenue à la une de l'actualité avec la publication des dossiers de l'enquête. Le gouvernement américain s'efforce de maintenir Trump le plus à l'écart possible de ce scandale. La publication des dossiers d'enquête, imposée par la loi, relevait des compétences de Pam Bondi.

Une potentielle lettre de suicide d'Epstein révélée

Les détracteurs du président américain ont notamment dénoncé le fait que les passages caviardés des documents ne protégeaient pas seulement les victimes, mais aussi de présumés complices. (jzs/sda)

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Après seulement deux ans au pouvoir, Keir Starmer a fait mercredi ses adieux au Parlement britannique. Le premier ministre sortant a souhaité «tout le succès possible» à son successeur Andy Burnham, avant de conclure son ultime séance par un sobre «Goodbye».
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