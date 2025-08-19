Près de 1000 soldats ont été déployés à Washington, où la criminalité est pourtant au plus bas. Keystone

Des Etats républicains envoient des troupes à Washington

Les gouverneurs du Mississippi, de l'Ohio, de la Virginie-Occidentale et de la Caroline du Sud ont annoncé envoyer des centaines de soldats à Washington, où 800 membres de la garde nationale sont déjà mobilisés.

Plus de «International»

Le gouverneur républicain du Mississippi, après ceux de l'Ohio, de la Virginie-Occidentale et de la Caroline du Sud, a annoncé lundi le déploiement de quelque 200 gardes nationaux à Washington. Le président américain Donald Trump a annoncé vouloir «nettoyer» la capitale américaine des gangs.

«J'ai approuvé le déploiement d'environ 200 soldats de la garde nationale du Mississippi à Washington afin de soutenir les efforts du président Trump pour faire régner la loi et ramener l'ordre dans la capitale de notre nation», a déclaré ce gouverneur, Tate Reeves, dans un communiqué.

Cette annonce suit celles de l'Ohio, de la Virginie-Occidentale et de la Caroline du Sud, d'autres Etats républicains qui ont aussi fait part de tels déploiements dans la capitale fédérale, administrée par les démocrates.

L'Ohio enverra 150 réservistes, la Caroline du Sud environ 200, tandis que la Virginie-Occidentale en fournira quelque 350, dont certains sont déjà arrivés à Washington. Ils rejoindront 800 membres de la garde nationale de la capitale déjà mobilisés.

Violence au plus bas

La semaine dernière, M. Trump avait expliqué placer le maintien de l'ordre dans la capitale fédérale sous le contrôle de son gouvernement et y déployer la garde nationale.

La maire démocrate de Washington, Muriel Bowser, a réfuté une flambée de violence, assurant que celle-ci est «à son plus bas niveau depuis 30 ans».

Le président américain avait déjà déployé la garde nationale ainsi que les Marines à Los Angeles pendant les manifestations massives de juin contre sa politique migratoire. Il s'agissait alors du premier déploiement de la sorte contre la volonté d'un gouverneur local depuis 1965. (ats)