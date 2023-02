L'armée de l'air américaine s'est loupée

Les trois objets volants non identifiés qui ont semé la panique avant d'être abattus au-dessus de l'Amérique du Nord, étaient en réalité «inoffensifs».

Une conférence aux faux airs de mea culpa. Mardi, un haut responsable de la Maison Blanche a affirmé que les trois ovnis terrassés entre vendredi et dimanche dernier par l'armée de l'air américaine ne représentaient aucune menace réelle pour les Etats-Unis.

Pour rappel, au terme d'un week-end «sauvage», des avions de combat américains ont abattu trois objets volants non identifiés: le premier en Alaska; le second au-dessus du territoire du Yukon, au Canada; et le troisième, sur le lac Huron.

Selon les premiers éléments de l'enquête, ces objets volants qualifiés de «bénins» par le gouvernement américain appartenaient à une entreprise commerciale privée ou un institut de recherche scientifique. En tout cas, ils n'étaient pas exploités par le gouvernement américain, rapporte le New York Times.

On peut en tout cas écarter l'hypothèse d'une tentative de surveillance ou d'espionnage étrangère. Ces ovnis n'étaient pas malveillants, a admis John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale.

«Rien n'indique que ces trois objets faisaient partie du programme d'espionnage de la (République populaire de Chine), ou qu'ils étaient impliqués dans des efforts de collecte de renseignements externes» John Kirby

Tir manqué

Pendant ce temps, lors d'un autre point de presse à l'autre côté de l'Atlantique, à Bruxelles, des responsables du Pentagone ont reconnu que le premier missile tiré par un F-16 au-dessus du lac Huron, dimanche, avait raté sa cible. Le missile se trouve à présent quelque part dans les profondeurs du lac Huron.

«Premier tir manqué. Deuxième tir touché» Le résumé du général Mark Milley, président de l'état-major interarmées.

«Nous nous donnons beaucoup de mal pour nous assurer que l'espace aérien est dégagé (...) jusqu'à la portée effective maximale du missile», a justifié le général Milley devant les journalistes. «Et dans ce cas, le missile a atterri sans danger dans l'eau du lac Huron».

Quant aux débris des objets, disséminés quelque part dans le nord des Etats-Unis, les unités de récupération tentent encore désespérément de les retrouver, afin de mener des analyses plus poussées et déterminer leur nature exacte. Les responsables américains ont avoué qu'ils n'avaient «pas encore été en mesure» de mettre la main dessus pour l'instant.

Les cadavres des ovnis abattus n'ont encore pas été encore été réclamés par une entreprise ou une organisation de recherche.

La trajectoire de Chine

Pour ce qui n'est pas du premier ballon-espion, à l'origine de toute l'affaire, ses débris ont été repêchés au large des côtes de la Caroline du Sud.

Contrairement aux autres, le premier ballon, abattu le 4 février par un F-22, était effectivement chinois. Image: sda

Le capteur prioritaire et certaines pièces électroniques de l'engin ont permis aux enquêteurs de retracer sa trajectoire, a appris mercredi le Washington Post. Après avoir décollé du sud de la Chine, il aurait survolé le territoire américain au-dessus de l'île de Guam, qui abrite plusieurs bases militaires américaines.

Au terme d'un long périple, le ballon s'est retrouvé au-dessus du continent américain, emporté par des vents violents. Selon le quotidien américain, les experts sont en train d'examiner si la Chine a réellement eu l'intention de faire voler ce ballon au-dessus de l'Amérique.

La fin de «l'hystérie des ballons»?

Ce premier ballon chinois a provoqué un véritable élan de panique mondiale. Depuis deux semaines, un ballet de phénomènes similaires a été signalé à travers le globe, de l'Europe à l'Amérique du Sud, en passant par l'Asie. Le dernier épisode, au Japon, date d'aujourd'hui même.

Bien que la plupart ces appareils n'aient sans doute rien à voir avec une tentative d'espionnage, certains pays, comme le Costa Rica et le Canada, n'ont pas hésité à sortir les grands moyens et à procéder l'éradication des intrus.

La folie des ballons est telle qu'elle touche la communauté scientifique. Interrogé par Vice, Luis E. Pacheco, rédacteur en chef de StratoCat, une base de données qui documente l'utilisation de ces appareils, est formel: «La communauté s'inquiète des conséquences de l'hystérie autour de ce problème et de la manière dont cela affectera les programmes de ballons scientifiques et amateurs».

Il n'est pas impossible que la soudaine méfiance envers les ballons éclipse leur potentiel dans la recherche scientifique et l'éducation. «Les ballons sont des plates-formes utilisées à des fins multiples – comme un couteau qui peut couper votre nourriture ou votre gorge – tout dépend de l'intention», conclut le chercheur. Autant dire que ce vertigineux défilé aérien n'a pas fini de donner le tournis.