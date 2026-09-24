Vidéo: watson

Un bruit assourdissant a perturbé l'arrivée de Xi à Washington

Donald Trump a reçu en grande pompe son homologue chinois mercredi lors de son atterrissage aux Etats-Unis. Et le survol de bombardiers lors de la cérémonie a donné lieu à une scène insolite.

Plus de «International»

Un président américain ne se déplace presque jamais pour accueillir un dirigeant étranger à l'aéroport. Mais Donald Trump l'a fait mercredi pour le Chinois Xi Jinping, alors que Washington a annoncé au même moment une prolongation de la trêve commerciale avec Pékin.

L'avion Air China a atterri vers 23h40 heure suisse à la base aérienne Andrews, près de Washington, où des militaires en grande tenue et des avions de combat avaient été alignés en l'honneur de cette visite de trois jours. Le président américain, accompagné de Melania Trump, a serré la main de son homologue, qui voyage avec son épouse Peng Liyuan, avant que les deux couples ne remontent le tapis rouge pour participer à une brève cérémonie d'arrivée incluant un survol d'avion de combat.

Lors de l'événement, l'hymne national américain a notamment été interrompu par le bruit assourdissant du passage des bombardiers B-1 au-dessus du site. Alors que Xi Jinping est resté de marbre, la réaction de Donald Trump, elle, a beaucoup amusé les internautes.

En images 👇 Vidéo: watson

Il s'agit de la première visite de Xi Jinping à la Maison Blanche depuis plus de dix ans, et de sa troisième rencontre avec Donald Trump depuis que ce dernier est revenu au pouvoir. Deux autres pourraient suivre avant la fin de l'année, lors du sommet de l'APEC en Chine et du G20 en Floride. (jzs/ats/afp)