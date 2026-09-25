Le président iranien rappelle que l'Iran n'a pas déclaré la guerre

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, rappelle que les Etats-Unis ont démarré les hostilités à l'encontre de son pays. Image: Imago

Le président iranien rappelle que l'Iran n'a «jamais déclenché de guerre»

En marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, Massoud Pezeshkian s'est exprimé sur Fox News pour déplorer les attaques lancées par les Etats-Unis sur son territoire.

Plus de «International»

C'est aux Etats-Unis de décider s'ils veulent arrêter la guerre ou non, a estimé jeudi le président iranien Massoud Pezeshkian, rappelant que ce n'était pas l'Iran qui avait déclaré la guerre.

«C'est à l'Amérique de décider si elle veut ou non terminer» ce conflit, a-t-il déclaré dans un entretien avec la chaîne américaine Fox News, à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à laquelle il a participé.

Ces déclarations interviennent alors que Donald Trump a annoncé mardi que des discussions avaient eu lieu à New York entre des responsables iraniens et américains en marge de la grand-messe de la diplomatie mondiale.

Le président iranien a en outre assuré que la République islamique iranienne ne cherchait pas la guerre, mais qu'elle était «résolue à se défendre».

Le président iranien a insisité:

«Nous n'avons jamais déclenché de guerre, mais s'ils souhaitent continuer à se battre contre nous, nous répondrons avec force, avec détermination»

Il déplore les «pressions» qui «visent à nous contraindre à capituler en dehors de tout cadre juridique du droit international, ce qui est impossible».

Il a rappelé que Washington et Téhéran étaient parvenus à un accord de principe en juin dernier. Et d'assurer:

«Cet accord a été signé, et sur cette base, nous sommes prêts et souhaitons toujours aller de l'avant»

Le dirigeant a en outre affirmé que l'échéance électorale de mi-mandat aux Etats-Unis ne changeait rien: «Nous n'en tenons pas compte», a-t-il dit, alors que le président Trump a suggéré que les Iraniens attendaient ces élections avant de conclure un accord.

Les Etats-Unis et Israël ont attaqué l'Iran en février dernier. En rétorsion, l'Iran a bloqué le détroit stratégique d'Ormuz par lequel passe une grande partie des flux pétroliers du monde.

Le président iranien a par ailleurs indiqué avoir vu le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei pour la dernière fois il y a un mois environ, durant «sept heures». Interrogé s'il était en bonne santé, le président iranien a répondu: «tout à fait».

Sur le délicat dossier du nucléaire, le président iranien a réitéré que l'Iran ne cherchait pas à acquérir l'arme atomique bien que le pays possède un stock d'uranium hautement enrichi à 20% et 60% qui dépasse largement le seuil utile pour une utilisation civile.

Les Etats-Unis, Israël et leurs alliés occidentaux soupçonnent Téhéran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Ce qui avait justifié l'offensive américano-israélienne contre la République islamique. «Non, pas du tout», a-t-il dit au journaliste de la chaîne qui lui demandait si l'Iran voulait posséder l'arme atomique. (sda/ats/afp/svp)