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Le président iranien rappelle que l'Iran n'a pas déclaré la guerre

Massoud Pezeshkian est dans une position délicate depuis le début de la guerre en Iran.
Le président iranien, Massoud Pezeshkian, rappelle que les Etats-Unis ont démarré les hostilités à l'encontre de son pays.Image: Imago

Le président iranien rappelle que l'Iran n'a «jamais déclenché de guerre»

En marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, Massoud Pezeshkian s'est exprimé sur Fox News pour déplorer les attaques lancées par les Etats-Unis sur son territoire.
25.09.2026, 08:1925.09.2026, 08:19

C'est aux Etats-Unis de décider s'ils veulent arrêter la guerre ou non, a estimé jeudi le président iranien Massoud Pezeshkian, rappelant que ce n'était pas l'Iran qui avait déclaré la guerre.

«C'est à l'Amérique de décider si elle veut ou non terminer» ce conflit, a-t-il déclaré dans un entretien avec la chaîne américaine Fox News, à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à laquelle il a participé.

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Ces déclarations interviennent alors que Donald Trump a annoncé mardi que des discussions avaient eu lieu à New York entre des responsables iraniens et américains en marge de la grand-messe de la diplomatie mondiale.

Le président iranien a en outre assuré que la République islamique iranienne ne cherchait pas la guerre, mais qu'elle était «résolue à se défendre».

Le président iranien a insisité:

«Nous n'avons jamais déclenché de guerre, mais s'ils souhaitent continuer à se battre contre nous, nous répondrons avec force, avec détermination»

Il déplore les «pressions» qui «visent à nous contraindre à capituler en dehors de tout cadre juridique du droit international, ce qui est impossible».

Il a rappelé que Washington et Téhéran étaient parvenus à un accord de principe en juin dernier. Et d'assurer:

«Cet accord a été signé, et sur cette base, nous sommes prêts et souhaitons toujours aller de l'avant»

Le dirigeant a en outre affirmé que l'échéance électorale de mi-mandat aux Etats-Unis ne changeait rien: «Nous n'en tenons pas compte», a-t-il dit, alors que le président Trump a suggéré que les Iraniens attendaient ces élections avant de conclure un accord.

Les Etats-Unis et Israël ont attaqué l'Iran en février dernier. En rétorsion, l'Iran a bloqué le détroit stratégique d'Ormuz par lequel passe une grande partie des flux pétroliers du monde.

Le président iranien a par ailleurs indiqué avoir vu le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei pour la dernière fois il y a un mois environ, durant «sept heures». Interrogé s'il était en bonne santé, le président iranien a répondu: «tout à fait».

Sur le délicat dossier du nucléaire, le président iranien a réitéré que l'Iran ne cherchait pas à acquérir l'arme atomique bien que le pays possède un stock d'uranium hautement enrichi à 20% et 60% qui dépasse largement le seuil utile pour une utilisation civile.

Les Etats-Unis, Israël et leurs alliés occidentaux soupçonnent Téhéran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Ce qui avait justifié l'offensive américano-israélienne contre la République islamique. «Non, pas du tout», a-t-il dit au journaliste de la chaîne qui lui demandait si l'Iran voulait posséder l'arme atomique. (sda/ats/afp/svp)

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