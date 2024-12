Vidéo: watson

La Californie brule, Malibu en état d'alerte

Malibu, en Californie, est en proie aux flammes, des milliers de personnes ont été évacuées. Selon les autorités, plus de 1150 hectares et sept demeures ont déjà été ravagés par les flammes.

Plus de «International»

L'incendie Franklin, déclaré lundi soir, progresse près de Los Angeles. Les environs de Malibu, qui abritent des villes, des plages et des résidences de stars, sont ravagés depuis mardi par un feu qui a entraîné l'évacuation de milliers de personnes. Plus de 1150 hectares et sept habitations dans cette zone prisée par les célébrités et les milliardaires ont déjà été détruits, selon les autorités.

L'incendie a éclaté lundi soir et, alimenté par des vents forts et une végétation extrêmement sèche, continue de se propager. Toutes les écoles de Malibu, située sur la côte pacifique, ont été fermées mardi, tandis que les autorités ont exhorté «les résidents et visiteurs à éviter la zone tant que le feu représente une menace sérieuse». Plus de 1500 pompiers sont mobilisés pour combattre les flammes, assistés par une flotte d'avions de lutte aérienne, a indiqué Anthony Marrone, le chef des pompiers de Los Angeles.

Vue aérienne de l'incendie qui ravage Malibu, en Californie. Image: X

D'après le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna, environ 18 000 personnes et plus de 8000 propriétés se trouvent dans la zone affectée par l'incendie. Près de 2000 propriétés situées dans la partie est de Malibu ont reçu un ordre d'évacuation obligatoire, tandis qu'aux habitants de 6000 autres propriétés, il a été recommandé de quitter les lieux.

Alerte à Malibu

Parmi les personnes évacuées se trouve l'ancienne star de cinéma Dick Van Dyke, âgé de 99 ans, surtout connu pour son rôle dans Mary Poppins (1964) et dans de nombreuses séries télévisées. L'université Pepperdine a annoncé sur X qu'elle avait suspendu tous ses cours et examens mardi.

Des vidéos partagées montrent des nuages de fumée et des flammes devant une bibliothèque où des étudiants, équipés de masques de protection, s'étaient réfugiés. Une grande partie du sud de la Californie a été placée en alerte rouge par le service météorologique américain (NWS), les vents violents et le faible taux d'humidité augmentant les risques d'incendies.

Image: AP

Après deux hivers particulièrement pluvieux qui avaient offert un répit bienvenu, la Californie fait face cette année à une saison des feux extrêmement active. Cet été, l'Etat a été frappé par plusieurs vagues de chaleur, symptômes du réchauffement climatique. En juillet-août, la Californie a connu le quatrième incendie le plus étendu de son histoire.