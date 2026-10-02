En 2024, Elon Musk avait fortement soutenu Donald Trump pour son retour à la Maison-Blanche. Keystone

Elon Musk fait son retour dans l'administration Trump

Le patron de Tesla et SpaceX s'est vu confié une mission par le ministre américain de la défense Pete Hegseth. Il va plancher sur les futures guerres des États-Unis.

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Le multimilliardaire Elon Musk va effectuer son retour au sein de l'administration Trump pour participer à un comité chargé d'identifier les technologies et armements dont les États-Unis auront besoin pour leurs futures guerres, a annoncé le ministre américain de la défense Pete Hegseth.

L'entrepreneur avait déjà dirigé, à la demande du président américain Donald Trump, la commission DOGE, qui avait pour mission de tailler dans les dépenses de la fonction publique américaine, au début du second mandat du républicain. Dans un discours mercredi, le chef du Pentagone a expliqué que le nouveau programme avait pour but «d'atteindre une domination technologique et militaire sur le champ de bataille pour les décennies à venir».

Pete Hegseth Keystone

Baptisé «Project Meridian», il vise à «aborder l'avenir de façon créative en identifiant les domaines que nous devons conquérir et les capacités que nous devons maîtriser», a expliqué Hegseth. Les entreprises d'Elon Musk sont déjà d'importants sous-traitants du Pentagone, que ce soit SpaceX qui construit le réseau de satellites pour le «Dôme d'or» antimissiles de Donald Trump, ou l'intelligence artificielle Grok, utilisée par l'armée pour des usages militaires.

Il avait dépensé plus de 250 millions pour soutenir Trump

En plus du patron de Tesla et de SpaceX, le comité réunit Palmer Luckey, fondateur de la société américaine de défense Anduril, et Newt Gingrich, 83 ans, un ancien élu républicain qui a présidé la chambre des représentants. Le «Project Meridian», qui selon Pete Hegseth, rassemble «trois des plus brillants cerveaux de la nation», est prévu pour être en activité pendant 120 jours.

Engagé dans une réforme à marche forcée de l'armée, le ministre de la défense a prononcé mercredi un discours aux accents virilistes sur la base américaine de Quantico, en Virginie, mettant notamment en avant ses réductions d'effectifs parmi les généraux et amiraux.

En 2024, Elon Musk a fortement soutenu Donald Trump pour son retour à la Maison-Blanche, avant que les deux hommes ne se déchirent publiquement en juin 2025, le premier attaquant notamment le second sur son nouveau projet de loi budgétaire. Ils se sont depuis lors réconciliés, bien que le patron de SpaceX soit moins visible qu'auparavant, notamment dans le bureau ovale.

Elon Musk, qui avait dépensé plus de 250 millions de dollars pour soutenir Donald Trump et d'autres candidats républicains lors des élections de 2024, en a déjà dépensé 90 millions pour les élections législatives de mi-mandat qui auront lieu en novembre prochain, d'après les documents de la commission électorale fédérale. (jzs/ats/afp)