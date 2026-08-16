Dans le camp MAGA, des soutiens de Donald Trump ont fini par le lâcher. Image: iStockphoto

Analyse

«Le mouvement est lancé»: les ex-alliés de Trump se rebellent

Plusieurs des figures les plus connues des médias de droite se sont détournées du président américain. Pour les républicains, cette rupture tombe au pire moment.

Natasha Hähni Suivez-moi

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«Le mouvement est lancé». C'est ce qu'a annoncé début août sur les réseaux sociaux l'ex-élue au Congrès Marjorie Taylor Greene. Ce nouveau projet se veut, selon ses propres termes, véritablement America first, c'est-à-dire faire des intérêts des États-Unis une priorité absolue. Marjorie Taylor Greene s'est sentie trahie par Donald Trump, et elle n'est pas seule dans ce cas.

Sur l'image que cette ancienne figure de proue des républicains pro-Trump a partagée sur X, on pouvait notamment voir, assis autour d'une même table, le podcasteur de droite et ancien présentateur de Fox News Tucker Carlson, l'ancien conseiller à la Sécurité nationale Joe Kent, ainsi que l'élu républicain Thomas Massie.



Le président américain les a «tous trahis», écrit encore Marjorie Taylor Greene. Elle ajoute:

«Nous avions dit plus de guerres à l'étranger. Et nous le pensions vraiment. Nous avons soutenu Donald Trump précisément parce qu'il l'avait promis»

Ca avait chauffé avec Trump Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump

Un an et demi après l'investiture de Donald Trump pour son second mandat, le mouvement Make America Great Again (MAGA) est à l'apogée de son implosion. La gestion par l'administration américaine du dossier Epstein, la proximité des Etats-Unis avec Israël, et enfin la guerre contre l'Iran, ont dressé Marjorie Taylor Greene et d'autres figures de proue de l'aile droite conservatrice contre celui qu'elles considéraient jusqu'ici comme leur modèle.

Une longue liste

Chez certains d'entre eux, ce revirement n'a, toutefois, pas que des racines idéologiques. Selon une enquête du New York Times, pour plusieurs influenceurs et podcasteurs de droite, le soutien à un président aujourd'hui extrêmement impopulaire perd aussi de son intérêt commercial.

Tant que Joe Biden occupait la Maison-Blanche, ces figures MAGA pouvaient présenter Donald Trump comme un sauveur et rendre l'administration démocrate responsable de tous les maux. Ce sont désormais les républicains qui sont au pouvoir et cette stratégie consistant à se démarquer de l'adversaire politique fonctionne beaucoup moins bien.

Cette année, le commentateur politique Ben Shapiro, qui a ouvertement soutenu la guerre de Donald Trump contre l'Iran, a perdu 60 000 abonnés à sa newsletter Chaotic Era entre avril et juin. Alors que ses vidéos YouTube comptaient encore près de 30 millions de vues durant l'année électorale 2024, elles n'en totalisent plus que quatre millions aujourd'hui.

L'audience du podcasteur Benny Johnson, ainsi que celle des anciennes présentatrices de Fox News Megyn Kelly et Dan Bongino, s'est elle aussi effondrée. Sous Donald Trump, ce dernier avait occupé le poste de directeur adjoint du FBI jusqu'en janvier 2026. Lorsqu'il avait relancé son podcast en février dernier, son audience s'était stabilisée à la moitié de celle de l'année électorale.



Dans le même temps, ceux qui critiquent le président connaissent parfois un succès sans précédent. Après l'assassinat de l'influenceur de droite Charlie Kirk, la plupart des figures MAGA ont publié des hommages à la victime et des analyses sur l'auteur présumé du meurtre.

Candace Owens, elle, a préféré diffuser des théories du complot. Une recette qui s'est avérée payante. Ses vidéos, dans lesquelles elle multiplie les attaques contre Israël ou met notamment en doute le sexe de Brigitte Macron, l'épouse du président français, deviennent régulièrement virales.



Activiste d'extrême droite, Nick Fuentes, qui avait d'abord soutenu Donald Trump avant de le critiquer régulièrement, enregistre lui aussi jusqu'à huit millions de vues par semaine en moyenne. En 2024, il n'en totalisait encore qu'un million.

Des voix comme celles de Candace Owens et de Nick Fuentes pourraient à l'avenir jouer un rôle croissant au sein des médias en ligne de droite, estime Angelo Carusone, président de l'organisation de surveillance des médias, classée à gauche, «Media Matters for America», interrogé par le New York Times.



Cette fracture parmi des influenceurs de droite survient à un moment particulièrement défavorable pour Donald Trump. Les élections de mi-mandat auront lieu à l'automne et vont déterminer quel parti contrôlera la Chambre des représentants et le Sénat pour le reste de sa présidence. Lors des précédentes élections, les républicains pouvaient compter sur un front médiatique largement uni. Cette fois, la donne sera différente.

Traduit de l'allemand par Joel Espi