Un bébé de 2 ans tue sa mère d'une balle dans la tête

Image: shutterstock

C'est avec une arme chargée et sans le cran de sûreté, rangée et cachée dans un sac à dos pour petits, qu'un enfant a tué sa mère à leur domicile situé en Floride.

Un enfant de 2 ans a tué sa mère qui assistait à une réunion sur Zoom d'une balle dans la tête. Cela a mené à l'arrestation mardi en Floride du père, accusé de n'avoir pas mis son arme hors d'atteinte du bambin.

Veondre Avery, 22 ans, accusé d'homicide involontaire par négligence et de ne pas avoir rangé de manière sécurisée son arme à feu, a été placé en détention, ont annoncé la police et un procureur.

Le déroulé du drame

C'est avec son arme, qu'il avait rangée - chargée et sans le cran de sûreté - dans un sac à dos Pat' Patrouille, une série télévisée pour enfants, que leur enfant a tué Shamaya Lynn à leur domicile, le 11 août, d'une seule balle et alors que la jeune femme de 21 ans était en pleine réunion sur Zoom.

Selon un enregistrement de l'appel rendu public par la police, voici la description du drame par l'une des collègues de la victime ayant appelé les secours:

«Une des filles s'est évanouie, elle saignait. Sa caméra est allumée, son bébé pleure au fond de la pièce.»

Son compagnon et propriétaire de l'arme s'était absenté lors de l'incident, a lui aussi contacté les secours à son retour, les suppliant de se «dépêcher», selon le Orlando Sentinel.

Les agents de police envoyés sur place avaient alors découvert Veondre Avery en train d'essayer de réanimer sa compagne dans leur appartement d'Altamonte Springs, une ville au nord d'Orlando, en Floride. Mais le décès avait été prononcé peu après par les ambulanciers.

Il y aura un procès

Ce type de drames est tristement courant aux Etats-Unis. Fin septembre, un garçon de 2 ans lui aussi était mort au Texas après avoir trouvé une arme à feu chargée dans le sac à dos d'un proche. La date du procès n'a pas encore été déterminée.

«Chaque année, aux Etats-Unis, des centaines d'enfants accèdent à des armes chargées et non sécurisées» et tirent involontairement, selon un rapport récent d'Everytown For Gun Safety, une association militant pour un meilleur encadrement des armes à feu. Selon son décompte, ces «tirs non-intentionnels» de mineurs ont causé 879 morts depuis 2015 et 114 depuis le 1er janvier. (ats/jch)