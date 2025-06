Un Leopard 1A5 de l'armée ukrainienne tire avec son canon. Le char est également utilisé comme tireur d'élite mobile. image: IMAGO/Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA/imago

L’Ukraine recycle un char de 1960 contre les Russes (et ça marche)



L’Ukraine recourt à des anciens chars Leopard pour des attaques surprises. Une opération aurait été menée avec succès la semaine dernière dans un village de l'oblast de Donetsk.

Thomas Wanhoff / t-online

Selon des sources ukrainiennes, un char Leopard 1A5 a surpris une unité russe près de Novoolenivka, dans l'oblast de Donetsk, et l'a attaquée de manière inhabituelle. Les soldats russes avaient tenté mercredi de prendre en tenaille la ville de Pokrovsk, dont ils s'étaient approchés à une quarantaine de kilomètres. Mais lorsqu'ils ont quitté le village de Novoolenivka, au nord-est de Pokrovsk, ils se sont heurtés à la résistance ukrainienne, rapporte le site d'information ukrainien Euromaidan.

Dans un premier temps, les ukrainiens ont attaqué avec des drones. La moitié des véhicules russes auraient été endommagés. Mais certains soldats ont réussi à s'échapper et ont été repérés par un drone, selon des sources militaires ukrainiennes. La 5e brigade mécanisée lourde a alors fait sortir un de ses Leopard 1A5 de sa couverture. Celui-ci a tiré sur les troupes russes avec son canon de 105 mm, rapporte la brigade, qui se félicite de la «précision» des tirs.

Le Leopard 1 présenté par l'armée allemande Vidéo: youtube

Des Leopard développés dans les années 1960

Il est rare que des chars soient utilisés si proches des soldats. Les Leopard 1A5 ont été développés dans les années 1960, puis ils ont été modernisés 20 ans plus tard. Ils n'en sont pas moins vieux, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les alliés occidentaux ont pu en faire don à l'Ukraine. Entre-temps, selon Euromaidan, 13 chars ont été détruits.

Il est «trop tôt pour considérer ce char comme une épave», ont souligné les porte-parole du 508, bataillon de réparation et de remise en état de l'armée ukrainienne, qui répare les véhicules blindés endommagés et les ramène au front.

«Le hasard a voulu qu'il rencontre pour la première fois, 60 ans plus tard, l'adversaire pour lequel il avait été conçu» lu sur la messagerie Telegram

Ce char allemand est considéré comme vulnérable, particulièrement aux attaques de drones, parce que son blindage est plus mince que celui des modèles russes comme le T-72. Mais les Ukrainiens ont changé de tactique et tentent de cacher les chars dans des zones forestières ou même des bâtiments. Puis ils les sortent par surprise, comme lors de la dernière attaque. Il s'agit d'une nouvelle «ère du tank prudent», explique David Kirichenko, analyste au Center for European Policy Analysis à Washington.

«Le Leopard 1A5 est particulièrement efficace lorsqu’il est utilisé comme char d’embuscade mobile, à la manière d’un tireur d’élite», affirme également le bataillon de maintenance. Selon lui, c'est également dû au fait qu’une troupe bien formée peut tirer dix coups par minute, alors que la plupart des chars russes peuvent tirer six à dix fois par minute. «On peut dire avec certitude que le concept de char de tireur d'élite mobile est plutôt réussi et efficace, même s'il n'est pas très polyvalent », conclut le bataillon.

Traduit de l'allemand par Anne Castella