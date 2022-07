Les forces de l'ordre arrivées sur les lieux Image: sda

Fusillade lors d'un défilé du 4 Juillet à Chicago: le suspect a été interpellé

Une fusillade a éclaté lundi dans un défilé du 4 Juillet près de Chicago, dans le nord des Etats-Unis. Il y a au moins 6 morts et 26 blessés, selon des responsables locaux.

Les tirs et la bousculade ont fait de nombreuses victimes. «A l'heure actuelle, nous savons qu'au moins six personnes sont mortes» et «que 24 ont été transportées à l'hôpital», a précisé la maire de la ville Nancy Rotering lors d'une conférence de presse.

«Alors que nous étions réunis pour fêter notre liberté, nous devons pleurer la perte tragique de vies et surmonter notre terreur» Nancy Rotering, maire de Highland Park

Les festivités ont été suspendues ainsi que dans plusieurs communes alentour. L'auteur présumé de cette fusillade a été interpellé, a annoncé lundi Chicago Sun-Times. Le journal cite une source policière.

Un jeune de 22 ans interpellé

La police avait identifié un suspect, Robert - dit «Bobby» - Crimo, âgé de 22 ans et «originaire de la région». Elle avait diffusé la photo d'un jeune homme diaphane, au visage émacié et tatoué. Il «a été interpellé sans incident», selon une source citée par le journal de Chicago, alors que des centaines de policiers étaient à sa recherche lundi soir.

«Après une brève poursuite en voiture, le suspect a été interpellé sans incident» Lou Jogmen, chef de la police de Highland Park.

Deux photos du suspect âgé de 22 ans: Robert - dit «Bobby» - Crimo Image: twitter

Sur internet, le tireur se présente comme un musicien de Chicago surnommé «Awake the rapper».

Fête en familles

Auparavant, un journaliste du Chicago Sun Times avait rapporté avoir vu trois corps ensanglantés sous des couvertures et plusieurs blessés. Le gouverneur de l'Etat de l'Illinois JB Pritzker avait précisé sur la chaîne WGN avoir des informations sur «neuf personnes touchées».

«Nous aidons la police de Highland Park après des coups de feu sur la route du défilé», avaient tweeté les services du shérif du comté de Lake. «La fête du 4 juillet est annulée, s'il vous plaît évitez le centre de Highland Park», avait ajouté la municipalité sur sa page Facebook. Selon la police de l'Etat d'Illinois, la situation reste «en cours».

D’après le quotidien Chicago Sun-Times, la parade a commencé autour de 10 heures (17 heures, heure de Paris), mais n’a duré qu’une dizaine de minutes avant que des coups de feu ne se fassent entendre.

Les tirs ont semé la panique dans les rues de cette petite ville cossue située sur les rives du Lac Michigan, où des centaines de personnes s'étaient rassemblées dans la matinée pour les réjouissances du 4 juillet.

«On a entendu environ 50 coups de feu, on a tous pensé qu'il s'agissait de feux d'artifice» Femme témoin du drame CNN

«A un moment, j'ai vu une fille couverte de sang, je n'avais jamais vu ça», a-t-elle ajouté, en décrivant «une mer de panique avec des gens qui tombaient les uns après les autres».

Sur des images de la ville diffusée sur les chaînes de télévision, on voit les forces de l'ordre, dont certaines en treillis militaire, circuler dans des rues vides, où les trottoirs sont couverts de fauteuils de camping et de poussettes abandonnés dans la panique.

Un policier sur les lieux du drame keystone

Réaction de Joe Biden

Se disant «choqué», le président démocrate Joe Biden a pour sa part promis dans un communiqué de «ne pas abandonner la lutte contre l'épidémie de violence par armes à feu» après ce nouveau bain de sang.

Les Etats-Unis sont confrontés à une hausse des violences par armes à feu, avec plus de 22 000 personnes tuées depuis le début de l'année, selon le site Gun Violence Archive, qui inclut les suicides dans ses données. (ats/cru/jch)