Les Etats-Unis ont testé leur canon laser

Les Etats-Unis ont pour la première fois testé avec succès une nouvelle arme laser. Un drone aurait été abattu depuis un navire.

Team watson Suivez-moi

Plus de «International»

Les Etats-Unis ont testé pour la première fois une arme laser montée sur un navire, abattant un drone lors de l’exercice. L’Agence d’évaluation et de tests opérationnels, responsable des essais d’armement, a confirmé cette information dans son rapport annuel. Toutefois, ni la date ni le lieu du test n’ont été révélés.

Selon le rapport remis au ministère américain de la Défense, la marine américaine a testé avec succès son système «High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance» (Helios) depuis le destroyer USS Preble. Une image en noir et blanc montre un faisceau lumineux intense émanant du navire. L’objectif de cet essai était de tester la fonctionnalité et la puissance du système. D’après des sources accessibles au public, le bâtiment de guerre naviguait récemment dans le Pacifique et a fait escale au Japon en octobre dernier.

Cette photo de la marine est censée montrer le rayon d'un canon laser. Image: US Navy

Un manque d’infrastructures de test aux Etats-Unis

L’un des motifs du test en pleine mer pourrait être le manque d’installations adaptées sur le territoire américain: Le rapport annuel précise:

«Le ministère américain de la Défense ne dispose pas de sites adéquats pour tester en toute sécurité des systèmes d’armes laser à haute énergie dans des conditions de combat réalistes.»

L’agence recommande ainsi la création de terrains d’entraînement adaptés. En outre, elle souligne la nécessité de capteurs radar, infrarouges et électro-optiques couvrant toute la zone d’opération pour recueillir des données sur la position et la vitesse des cibles, l’intensité du rayonnement réfléchi et les dommages causés aux objectifs, afin d’évaluer précisément l’efficacité des systèmes.

En attendant, les Etats-Unis prévoient d’effectuer d’autres essais depuis des navires, visant notamment des missiles de croisière et des drones pouvant approcher aussi bien par les airs que par la mer.

Et c'est efficace?

Bien que le département de la Défense investisse chaque année un milliard de dollars dans la recherche sur les lasers à haute énergie et les micro-ondes de forte puissance, la marine peine encore à obtenir des résultats tangibles, selon le rapport.



L’intégration de ces armes rencontre plusieurs difficultés:

Difficulté à définir les conditions optimales d’utilisation sur le terrain.

Incertitudes quant à l’adéquation des systèmes aux besoins opérationnels.

Problèmes techniques liés à l’alimentation énergétique des navires.

Contraintes environnementales, telles que le brouillard et le vent, pouvant affecter l’efficacité des tirs.

Des essais similaires dans l’aviation militaire

L’US Air Force a également mené des essais de lasers, mais ceux-ci concernaient principalement des armes destinées à neutraliser de petits drones. Ces prototypes ne sont cependant pas encore prêts à être déployés en opération.

elon le site spécialisé Navy Times, l’entreprise Lockheed avait déjà fourni un laser de 60 kilowatts à la marine américaine en 2022, conçu pour être installé sur des navires. Le vice-amiral Brendan McLane a récemment plaidé pour une accélération du déploiement de ces armes laser:

«Je ne suis pas satisfait de la lenteur avec laquelle les armes à énergie dirigée sont mises en service. Nous devons tenir la promesse que nous fait cette technologie»

Le haut-gradé de la marine s'exprimait lors de la conférence annuelle de la Surface Navy Association début janvier. Il a également souligné l’importance de ces armes pour protéger les navires dans des zones à risque, notamment en mer Rouge, où elles pourraient être utilisées pour contrer les attaques des rebelles Houthis.

D’autres nations investissent dans les armes laser

Jusqu'à présent, selon le rapport de l'autorité d'évaluation, le ministère américain de la Défense a dépensé un milliard de dollars pour le développement d'armes à haute énergie, mais sans qu'aucune arme opérationnelle n'ait été mise au point.

Le Royaume-Uni a également conçu une arme laser, baptisée DragonFire, dont les premiers tests ont été révélés il y a un an. Selon le ministère britannique de la Défense, des essais ont été réalisés dans les Hébrides, démontrant la capacité du système à atteindre des cibles aériennes avec une puissance élevée. La portée de DragonFire reste classifiée, mais cette arme serait capable de détruire tout objectif visible.

On en parlait ici 👇 L'Ukraine rêve de ce canon laser

L’Allemagne travaille également sur sa propre technologie. En 2022, les entreprises Rheinmetall et MBDA ont développé un prototype de laser monté sur la frégate Sachsen, avec 100 tirs effectués lors des tests. Toutefois, cette arme n’a pas encore été officiellement mise en service.

(jah / trad. chl / avec t-online)