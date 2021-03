Une fusillade fait dix morts dans un supermarché au Colorado

Evanston sera-t-elle la première ville américaine à payer pour l'esclavage?

Cette nuit, le Conseil municipal votera sur l'octroi de réparations à la communauté noire, d'un montant de dix millions de dollars, soit environ 9,2 millions de francs.

La ville d'Evanston, près de Chicago, va entrer dans l'histoire. Et pour cause, elle votera cette nuit sur l'octroi de réparations à la communauté noire, d'un montant de 10 millions de dollars, soit environ 9,2 millions de francs.

En cause: les réparations que l'Amérique devrait payer aux descendants d'esclaves afro-américains. Et pour cause, l'esclavage a contribué à faire du pays une superpuissance capitaliste. Le vote pourrait s'avérer historique.

