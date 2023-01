Les Etats-Unis veulent fournir des chars Abrams plus meurtriers

L'armée américaine a affirmé ne pas avoir «de surplus de ces chars dans nos stocks américains». Image: flickr/@usarmy

Il faudra probablement attendre encore plusieurs mois avant que les chars américains Abrams n'atteignent l'Ukraine. En revanche, ils devraient être plus modernes que la version actuelle.

Les Etats-Unis veulent envoyer une version actualisée du char M1 Abrams en Ukraine, rapporte le média américain The Hill. Cette version du M1A2 est considérée comme plus moderne et plus meurtrière que son prédécesseur et fonctionne avec des systèmes numériques. Pour cette raison, les Etats-Unis ont toutefois besoin de plus de temps pour pouvoir livrer les chars à l'Ukraine. Selon les médias, l'Abrams M1A2 pèse 73 tonnes et est propulsé par une turbine à gaz d'environ 1500 CV.

L'armée américaine a affirmé ne pas avoir «de surplus de ces chars dans nos stocks américains». Raison pour laquelle ils ne peuvent pas être envoyés immédiatement, selon The Hill qui cite une porte-parole du Pentagone. Ils doivent être commandés à l'industrie. Il faudra plusieurs mois avant qu'ils n'arrivent en Ukraine, poursuit la porte-parole. L'armée américaine souhaite, toutefois, utiliser ce temps pour former les forces armées ukrainiennes à l'utilisation des armes.

«Il faudra notamment du temps pour apprendre aux Ukrainiens à entretenir les Abrams.» Armée américaine. the hills

Le président américain Biden avait annoncé, mercredi, l'envoi de 31 de ces chars en Ukraine. La décision a été prise après d'intenses négociations entre les Etats-Unis et leurs alliés de l'Otan.