La France estime que la mise à disposition des chars de combat à l'Ukraine ne doit pas faire dégénérer le conflit, ni affaiblir la capacité de défense des pays donateurs. Image: sda

Pourquoi la France ne veut pas livrer de chars

Paris n'a pas encore pris la décision de livrer des chars à l'Ukraine, selon Emmanuel Macron. Mais combien de temps le président français résistera-t-il à la pression politique?

Un article de

De plus en plus de pays annoncent des livraisons de chars de combat. Seul un allié important de l'Ukraine demeure à l'écart: la France. Alors que l'Allemagne envoie des modèles ultramodernes de «Leopard 2» en Ukraine, que le Royaume-Uni promet des «Challenger» et que les Etats-Unis mettent leurs «Abrams» à disposition, le président Emmanuel Macron fait quant à lui preuve de retenue.

La France possède ses propres chars de combat de type «Leclerc», fabriqués par le groupe d'armement Nexter. «En ce qui concerne les Leclerc, rien n'est exclu», a expliqué le président Emmanuel Macron dimanche. Mais il a prévenu: la mise à disposition de ces chars de combat ne doit pas faire dégénérer le conflit, ni affaiblir la capacité de défense de la France, et doit constituer un soutien réaliste et efficace à l'Ukraine.

«Nous continuons d'analyser la situation avec le ministère de la Défense», a déclaré la première ministre Elisabeth Borne mercredi au Sénat. La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna a confirmé jeudi à Odessa la position française:

«Aucune décision n'est exclue»

Les arguments logistiques jouent probablement un rôle aussi important que ceux qui ont été entendus précédemment aux Etats-Unis au sujet des chars Abrams. Il s'agissait notamment de la maintenance et d'un prétendu carburant spécial – ce qui a, toutefois, été rapidement réfuté. Mais alors que les engins de combat américains pourraient tout de même traverser l'océan et être utilisés en Ukraine, Macron voit des problèmes de temps.

«Quand ces chars pourraient-ils arriver en Ukraine et quand les soldats ukrainiens seraient-ils en mesure de les utiliser? Combien de temps prendrait une formation?» Des arguments similaires avaient également été entendus à Berlin au sujet du Leopard-2, mais Olaf Scholz, le chancelier fédéral, s'est résolu à le livrer. L'Ukraine ne refuserait pas ce soutien, comme l'a annoncé le ministère de la Défense dans une vidéo humoristique sur Twitter.

Vidéo: watson

Le journal français Le Monde s'est empressé de demander à un militaire anonyme de décrire l'entretien extrêmement coûteux du char de 50 tonnes. Apparemment, Paris a envoyé 200 soldats pour entretenir les 13 chars qui renforcent le flanc est de l'Otan en Roumanie.

Et les stocks de ce véhicule blindé ont diminué, comme l'a calculé Le Monde: sur les 800 chars d'autrefois, il n'en resterait plus que 226, dont à peine 60% seraient opérationnels. En outre, le Leclerc est un modèle en fin de vie et ne sera plus produit. Il devrait être remplacé par le Main Ground Combat System franco-germano-italien, mais ces chars ne sont pas attendus avant 2040.

>>> Suivez en direct l'évolution de la guerre en Ukraine

Et c'est peut-être là que réside la raison principale: plus on donne de chars à l'Ukraine, moins il y en a pour sa propre force de défense. Alors qu'en Europe, de nombreux Leopard 2 sont inutilisés, le Leclerc est moins répandu. Mais la pression augmente. L'expert en défense François Heisbourg, de l'International Institute for Strategic Studies à Londres, a déclaré au magazine Der Spiegel qu'il n'excluait pas une livraison:

«Dans les jours et les semaines à venir, la pression sur les Etats membres de l'Otan va augmenter pour qu'ils aident l'Ukraine et lui fournissent des chars de combat»

En France, des appels à l'envoi de Leclerc se font déjà entendre. L'ancien ministre Xavier Bertrand (Les Républicains) a déclaré à la télévision française que Macron devait suivre les traces de l'Allemagne et du Royaume-Uni. «Ce n'est pas une décision facile, mais il faut la prendre», a déclaré le président du Conseil régional des Hauts-de-France.

Et cette livraison pourrait se faire plus rapidement que celle des chars américains: Paris pourrait faire passer la frontière aux Leclerc en Roumanie assez rapidement et aurait en même temps déjà des capacités pour la maintenance sur place. (wan/traduit et adapté par Chiara Lecca)