Un humain a fonctionné durant deux mois avec un rein de porc

«Pour créer une source illimitée d'organes, nous devons apprendre à gérer les transplantations d'organes de porcs chez les humains», a répété jeudi le Dr. Robert Montgomery. «Les tester sur des défunts nous permet d'optimiser le régime d'immunosuppresseurs, et le choix de modifications des gènes, afin de rendre les futurs essais plus sûrs.» D'autres essais sur des défunts sont prévus. (ats/jch)

«Nous avons beaucoup appris ces deux derniers mois grâce à des observations détaillées et des analyses, et nous avons de bonnes raisons d'être optimistes pour l'avenir» , a déclaré dans un communiqué le Dr. Robert Montgomery, directeur de l'Institut de transplantation de l'hôpital NYU Langone de New York, où a été réalisée la procédure.

Ce Suisse s'est cru plus malin que les CFF et ça va lui coûter cher

Trump n'avait plus osé faire ça depuis sa défaite en 2020

C'est un événement: dimanche, la journaliste Kristen Welker posera des questions à Donald Trump sur NBC, dans l'émission la plus endurante de l'histoire de la télévision. En colère contre les médias, l'ex-président n'était plus apparu sur une chaîne traditionnelle depuis trois ans.

Le New York Times est un «faux journal», le Washington Post est «fou et malhonnête». Plus globalement, la presse est «l'ennemie numéro un du peuple américain». Ça ne date pas d'hier, Donald Trump affectionne autant les médias qu'une large louche de légumes verts. Et principalement parce qu'ils ne seraient pas très gentils avec lui. Bien sûr, Trump sur X avec Tucker Carlson ou Trump dans un sombre podcast d'extrême droite, ça ne compte pas.