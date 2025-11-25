Ils allaient l'incinérer
Elle a eu chaud. En Thaïlande, une femme de 65 ans supposément décédée a repris conscience dans son cercueil. La scène a fait le tour des réseaux sociaux. Selon le Daily Mail, Chonthirot avait été retrouvée chez elle «sans vie» dans la nuit du 23 novembre. Sa famille, persuadée qu’elle était décédée paisiblement après deux années passées alitée, l’avait placée dans un cercueil.
Originaire de Phitsanulok, dans le nord du pays, elle a ensuite voyagé 500 kilomètres avec son frère jusqu'à un hôpital de Bangkok. Mais sans certificat de décès officiel, l'hôpital a refusé de récupérer le corps. Le frère s'est donc dirigé jusqu’à un temple en périphérie de Bangkok, qui offre des cérémonies gratuites aux familles les plus précaires.
Là-bas, il a également essuyé un refus en raison du document manquant. Pairat Soodthoop, le responsable du temple a expliqué qu'il était en train de donner des instructions au frère pour obtenir un certificat de décès lorsqu'ils ont entendu de légers coups émaner du cercueil.
Des images filmées sur place montrent la sexagénaire reprendre conscience en bougeant faiblement. On la voit notamment chasser des mouches de son visage.
Une ambulance a été dépêchée sur place pour conduire Chonthirot à l’hôpital de Bang Yai. L’abbé du temple, Phra Kitti Wachirathada, a déclaré n’avoir «jamais été témoin d’un tel événement», se réjouissant que la famille ait obtenu «une seconde chance». Le temple Wat Rat Prakhong Tham a annoncé qu’il prendrait en charge ses frais médicaux.
En février dernier, une grand-mère de 85 ans était également «revenue à la vie» après avoir été déclarée morte pendant 40 minutes, dans le nord-est de la Thaïlande. (sbo)