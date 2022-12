Biden confirme sa majorité au Sénat américain, grâce à la Géorgie

Signe de l'importance et de l'intérêt pour ce dernier duel en Géorgie: près de 400 millions de dollars avaient été injectés dans le scrutin, le plus cher des élections de mi-mandat. Les rares sondages montraient les candidats au coude-à-coude.

Il leur permettra entre autres d'exercer une plus grande influence dans des commissions parlementaires essentielles. Et limitera significativement l'influence d'un sénateur démocrate modéré, Joe Manchin, fossoyeur de plusieurs grands chantiers de l'administration Biden.

Qui sera élu «personnalité de l'année» par le magazine «Time»?

C'est mercredi que l'on connaîtra la «person of the year». Une année après le couronnement d'Elon Musk, le patron de Twitter est à nouveau dans la shortlist du magazine Time. En course avec lui: Volodymyr Zelensky, la Cour suprême des Etats-Unis, MacKenzie Bezos Scott ou encore la bête noire de Trump, Ron DeSantis.

En décembre, et comme la tradition l'exige, on sort les boules de Noël, la carte de crédit, les best of vaseux et... le titre de «personnalité de l'année». Avec les années, la plus grande opération marketing du Time est rapidement devenue aussi politique que sensible.