Trois incendies se propagent autour de Los Angeles

Avec le réchauffement climatique, l'ouest du continent nord-américain est de plus en plus souvent frappé par des événements météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur, les épisodes de sécheresse ou les incendies. (ats)

Un autre feu nommé «Bridge Fire», de moindre ampleur, restait actif au nord de Los Angeles. «Dans la nuit de mardi, des vents plus puissants sont prévus, ce qui pourrait conduire à une baisse de l'humidité relative et une plus grande propagation de l'incendie», a prévenu l'agence étatique Cal Fire. Ces feux, qui menacent des dizaines de milliers d'habitations et de commerces, ont conduit à l'évacuation de nombreux foyers.

Au nord-est de la ville, le «Line Fire», qui a provoqué l'évacuation de sites touristiques, continuait également sa progression mardi et a brûlé plus de 11 300 hectares.

Il a continué mardi de gagner en intensité, selon le capitaine Steve Concialdi, et menace désormais le sommet Santiago Peak, sur lequel sont installées des antennes utilisées par des médias locaux et par les autorités.

Aucun mort ou blessé grave n'a pour l'instant été recensé par les autorités. Au sud-est de Los Angeles, l'incendie surnommé «Airport Fire», d'origine accidentelle, a brûlé plus de 3600 hectares depuis lundi et conduit à la fermeture d'écoles en raison des fumées.

Trois incendies progressent dans les environs de Los Angeles, sur fond de canicule, de sècheresse et de vents puissants en Californie, avec de nouvelles évacuations d'habitants et de zones touristiques mardi.

