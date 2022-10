Le trio qui remporte le Nobel d'économie. twitter

Le Nobel d'économie à trois Américains, dont l'ex-patron de la Fed

Les travaux de Ben Bernanke, Douglas Diamond et Philip Dybvig ont été récompensés par le jury du Nobel.

Le prix Nobel d'économie a été décerné lundi à Ben Bernanke, l'ancien président la banque centrale américaine (Fed) et ses compatriotes Douglas Diamond et Philip Dybvig, pour leurs travaux sur les banques et leurs sauvetages nécessaires durant les crises financières.

Le trio «a significativement amélioré notre compréhension du rôle des banques dans notre économie, particulièrement durant les crises financières, ainsi que la façon de réguler les marchés financiers», a salué le jury Nobel.

«Une importante découverte de leurs recherches», dont les travaux commencent à partir des années 1980, «a été de montrer pourquoi éviter l'effondrement des banques est vital», , a souligné le comité de l'Académie suédoise des sciences chargé de décerner le prix.

Agé de 68 ans, Ben Bernanke a été président de la Federal Reserve (Fed) entre 2006 et 2014, bail marqué par la crise financière de 2008 et la chute de la banque américaine Lehman Brothers.

La plus grande faillite bancaire dans l'histoire des Etats-Unis avait déclenché une crise financière mondiale et souligné le risque posé par des géants bancaires «too big to fail» («trop grands pour faire faillite»).

Le jury ne fait toutefois aucune référence à son action à la tête de la Fed dans les motivations de son prix.

L'ancien banquier central a notamment analysé la Grande Dépression des années 1930, la pire crise économique de l'histoire moderne, a souligné le jury Nobel. Il a notamment montré comment les retraits massifs étaient un facteur décisif dans la prolongation et l'aggravation des crises.

Douglas Diamond, né en octobre 1953, et Philip Dybvig, 67 ans, ont quant à eux développé des modèles théoriques montrant pourquoi les banques existent et pourquoi leur rôle dans la société les rend vulnérables à la rumeur sur leur effondrement imminent.

Ces travaux ont notamment débouché sur le modèle Diamond-Dybvig sur les paniques bancaires autoréalisatrices.

«Faux Nobel»

«Si un grand nombre d'épargnants se ruent simultanément à leurs banques pour retirer de l'argent, la rumeur peut devenir une prophétie autoréalisatrice», souligne le jury Nobel.

Seul à ne pas avoir été prévu dans le testament d'Alfred Nobel, le prix d'économie créé par la banque centrale suédoise «à la mémoire» de l'inventeur s'est ajouté en 1969 aux cinq traditionnelles récompenses (médecine, physique, chimie, littérature et paix), lui valant chez ses détracteurs le sobriquet de «faux Nobel».

L'Américaine Elinor Ostrom (2009) et la Franco-Américaine Esther Duflo (2019) sont pour l'heure les seules femmes à avoir décroché la récompense.

L'an dernier, l'Américano-Canadien David Card, l'Américano-Israélien Joshua Angrist et l'Américano-Néerlandais Guido Imbe avaient été sacrés pour leurs travaux en économie expérimentale.

Vendredi, le prix Nobel de la paix a récompensé le militant bélarusse emprisonné Ales Beliatski, l'ONG Memorial et le Centre ukrainien pour les libertés civiles en pleine invasion de l'Ukraine par Moscou.

La veille, Annie Ernaux était devenue la première Française à remporter le Nobel de littérature, après 15 hommes.

Le Nobel de médecine avait ouvert le bal en couronnant lundi dernier le Suédois Svante Pääbo, père de l'homme de Denisova et cartographe de l'ADN de l'homme de Néandertal.

Celui de physique a récompensé le lendemain le Français Alain Aspect, l'Autrichien Anton Zeilinger et l'Américain John Clauser pour leurs découvertes sur le mécanisme révolutionnaire de «l'intrication quantique», donnant tort à Albert Einstein lui-même.

Mercredi, c'est un trio, les Américains Carolyn Bertozzi et Barry Sharpless conjointement avec le Danois Morten Meldal, qui avait été couronné en chimie pour «le développement de la chimie click et de la chimie bioorthogonale», avec un rarissime deuxième prix pour Barry Sharpless. (awp/ats/afp)