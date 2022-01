Le mystère est définitivement levé sur la mort de Gabby Petito

Brian Laundrie, le petit ami de Gabby Petito, a reconnu être l'auteur de son meurtre, avant de se suicider. Image: sda

Le petit ami de la jeune voyageuse américaine assassinée Gabby Petito a avoué être l'auteur du meurtre dans un carnet avant de se suicider, a annoncé vendredi la police fédérale.

Une sinistre conclusion au drame qui a tenu en haleine les Etats-Unis pendant plusieurs mois: le petit ami de la jeune voyageuse américaine Gabby Petito, retrouvée assassinée en septembre dernier, a avoué être l'auteur du meurtre. Il a confié son crime dans un carnet avant de se donner la mort.

«L'enquête n'a pas identifié d'autres individus que Brian Laundrie impliqués directement dans la mort tragique de Gabby Petito», indique le FBI dans un communiqué. Et d'annoncer la clôture prochaine de l'enquête.

Les faits

Le corps de Gabby Petito, 22 ans, dont la disparition avait provoqué une vive émotion dans le pays, avait été retrouvé le 19 septembre près du parc national de Grand Teton, dans le Wyoming.

La jeune femme est décédée à la suite «de blessures causées par un objet contondant à la tête et au cou avec une strangulation manuelle», selon le médecin légiste ayant supervisé son autopsie.

Brian Laundrie et Gabby Petito avaient quitté New York en juillet 2021 pour un voyage dans une camionnette aménagée censé durer quatre mois. Les étapes du voyage, dans les décors grandioses des parcs nationaux de l'Ouest américain, étaient régulièrement partagées sur Instagram et YouTube, à travers des photos et vidéos.

Il était déjà soupçonné

L'enquête de la police s'était rapidement centrée sur Brian Laundrie, rentré plus tôt que prévu du voyage - et seul - le 1er septembre. Ce dernier avait refusé de répondre aux questions des enquêteurs avant de disparaître.

Les restes du corps du jeune homme de 23 ans, qui s'est suicidé par balle, ainsi que des effets personnels, dont un carnet, avaient été retrouvés le 20 octobre dans une réserve naturelle de Floride. Dans ce carnet, le FBI a trouvé des déclarations écrites de Laundrie revendiquant le meurtre de Mme Petito.

«La qualité et la quantité des faits et informations collectés par le FBI ne laissent aucun doute quant au fait que Brian Laundrie a assassiné Gabby», a reconnu la famille de la jeune femme dans un communiqué diffusé vendredi.

L'écho médiatique hors normes accordé à la disparition de la jeune femme avait attisé le débat sur l'attention accordée aux disparitions de femmes blanches, jugée disproportionnée par rapport aux affaires concernant des personnes issues de minorités ethniques. (ats/mbr)