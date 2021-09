International

Police

Qu'est-il arrivé à Gabby? Une mystérieuse disparition émeut l'Amérique



Image: sda

Gabrielle Petito, alias Gabby, avait quitté New York en juillet avec son compagnon Brian, pour un voyage de quatre mois en van. Elle est portée disparue.

La mystérieuse disparition d'une jeune New-Yorkaise, qui documentait sur les réseaux sociaux son voyage à travers les Etats-Unis en van aménagé, suscite un vif intérêt chez les Américains. Une vidéo policière révélée jeudi place son fiancé sous un jour défavorable.

Gabrielle Petito, 22 ans, avait quitté New York en juillet avec son compagnon Brian Laundrie, 23 ans, le début d'un voyage dans une camionnette censé durer quatre mois et dont les étapes étaient régulièrement partagées par le couple sur Instagram et YouTube, à travers des photos et vidéos.

Brian Laundrie a regagné seul leur domicile de Floride

Au fil de ce «road trip» dans le décor grandiose des parcs nationaux de l'Ouest américain, on voit la blonde aux yeux bleus arpenter une rivière de canyon ou descendre en surf des dunes de sable.

Mais c'est seul que Brian Laundrie a regagné leur domicile de Floride le 1er septembre , soit dix jours avant que la famille de Gabrielle Petito ne signale sa disparition, selon la police de North Port, où le couple réside;

La jeune femme, dont le dernier contact avec sa famille remonte à fin août, aurait été vue pour la dernière fois dans le très majestueux parc national de Grand Teton, dans le Wyoming.

«Brian Laundrie n'a pas manifesté la volonté de répondre aux questions des enquêteurs et n'a pas fourni d'informations utiles. Nous le jugeons digne d'intérêt pour l'enquête, sans aller jusqu'à le considérer officiellement comme suspect pour l'instant.»

L'affaire suscite un énorme intérêt médiatique

Preuve de l'intérêt médiatique suscité par l'affaire, la police de North Port a dit avoir donné des interviews à «toutes les grandes chaînes de télévision et environ 60 médias dans les dernières 48 heures».

«Brian refuse de dire à la famille de Gabby où il l'a vue pour la dernière fois. Brian refuse aussi d'expliquer pourquoi il a laissé Gabby seule et a conduit le van jusqu'en Floride. Ce sont des questions cruciales qui exigent des réponses immédiates»

La police est déjà intervenue pour une dispute du couple

«Comment Brian peut-il rester en retrait alors qu'il est la seule personne à savoir où se trouve Gabby?». La police de Moab, petite ville de l'Utah, était intervenue le 12 août pour ce qui semblait être une dispute entre le couple, ont rapporté plusieurs médias américains. La jeune femme apparaît très émue sur une vidéo enregistrée par la caméra-piéton d'un agent, rendue publique jeudi par les forces de l'ordre.

L'Amérique se passionne par la disparition de la jeune femme, de très nombreux messages étant postés sur les réseaux sociaux pour tenter d'aider à la retrouver, et des comptes recensant plusieurs milliers d'abonnés sur Instagram suivent l'avancée de l'enquête. Une cagnotte créée sur GoFundMe pour «lever des fonds afin d'aider à la recherche de Gabby Petito» comptait plus de 43 000 dollars jeudi. (ats/jch)