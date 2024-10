Gaza: les Etats-Unis menacent de suspendre leur aide à Israël

Les vestiges d'un hôpital bombardé par Israël à Deir al Balah, dans la bande de Gaza. Keystone

Washington menace mardi Israël de couper l'assistance américaine, face à la catastrophe humanitaire à Gaza.

Les Etats-Unis ont mis en garde Israël sur le maintien de l'assistance américaine sans amélioration de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, lui donnant un délai de 30 jours, a indiqué mardi le département d'Etat.

Cet avertissement figure dans une lettre datée de dimanche et adressée aux autorités israéliennes par les ministres américains des Affaires étrangères et de la Défense, Antony Blinken et Lloyd Austin, dans laquelle ils déplorent le faible niveau actuel d'aide humanitaire pour le territoire palestinien dévasté par la guerre.

Dans leur lettre, ils ont indiqué «clairement au gouvernement d'Israël qu'il y avait des changements à faire pour que le niveau de l'aide apportée à Gaza remonte par rapport aux niveaux très, très bas d'aujourd'hui», a affirmé le porte-parole du département d'Etat à la presse, en révélant le contenu de la lettre.

Un délai de 30 jours

La loi américaine exige que les bénéficiaires de l'aide militaire américaine ne refusent ni n'entravent arbitrairement l'acheminement de l'aide humanitaire américaine.

«Nous espérons qu'Israël procédera aux changements que nous avons décrits et que nous avons recommandés, et que ces changements se traduiront par une augmentation spectaculaire de l'aide humanitaire» Déclaration le porte-parole américain, en évoquant un délai de 30 jours

Israël a intensifié récemment ses opérations dans le nord de la bande de Gaza, où des centaines de milliers de personnes sont prises au piège, selon les Nations unies.

De larges zones du territoire palestinien ont été dévastées par la guerre menée par Israël en représailles à l'attaque du Hamas sur son territoire le 7 octobre 2023. L'ONU a estimé mardi que la population de la bande de Gaza était confrontée aux pires restrictions limitant l'aide humanitaire depuis un an. (ats/afp)